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    Talk of the town

    EVLİLİĞE GERİ SAYIMDALAR
    Şöhret olduğu günden beri sayısız isimle aşk yaşayan Ömer Seval, aradığı aşkı İzmirli Ece Akbulut'ta buldu. Tatil için gittiği Alaçatı Kurabiye Otel'de; otelin veliahtı Akbulut ile tanışan Seval, İzmirli güzelin gönlünü kısa sürede çaldı. İkilinin, evlilik için hazırlık yapmaya başladığı öğrenildi.

    MALİ'YE ALIŞVERİŞ
    Güzel manken manken, önceki gün Ümraniye'deki Buyaka AVM'de dolaştı. Zara'dan poşetler dolusu alışveriş yapan güzel model, aldıkları için şöyle konuştu: "Mehmet Ali Erbil'e bayramlık aldım. Bayram tatilinde Kıbrıs'ta olacağımız için Mali'nin hediyelerini orada vereceğim."

    SABA'DAN KORUMA!
    Önceki akşam Orhan Gencebay'ın albüm konserine katılan Sezen Aksu, çıkışta gazetecilere görüntü vermek istemeyince devreye Saba Tümer girdi. Minik Serçe'nin VIP minibüsüne binen ünlü sunucu, gazetecilerin Sezen Aksu'yu çekmemesi için büyük uğraş verdi. Saba Tümer'in sergilediği bu tutuma bir anlam verilemedi!
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    Hazine ve Maliye Bakanlığında görev değişimi!
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