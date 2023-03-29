Zeytinyağı çok faydalı

diyetinin olmazsa olmazı kabul edilen zeytinyağı, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, faydalarını sıralıyor...KALP DOSTU: Kan basıncını dengeleyen zeytinyağı, kolesterolü de iyileştirir. Kalp hastalığı riskini azaltır.ENFLAMASYONA ÇARE: Enflamasyonun, Alzheimer ve diyabet dahil olmak üzere en kronik sağlık sorunlarına neden olduğu bilinir. Antioksidan role sahip zeytinyağı, enfeksiyonu düşürür.MUTLULUK VERİR: Depresyon riskini azaltan zeytinyağı, ruh sağlığını iyileştirir.BEYNİ GÜÇLENDİRİR: 2015'deki araştırmaya göre zeytiyağı tüketimi, bilişsel işlevi artırır. Alzheimer'dan korur.KANSERİ KOVAR: Yüksek polifenol içeriği sayesinde kanseri önler.