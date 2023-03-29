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    Zeytinyağı çok faydalı

    Akdeniz diyetinin olmazsa olmazı kabul edilen zeytinyağı, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, faydalarını sıralıyor...

    Zeytinyağı çok faydalı
    Akdeniz diyetinin olmazsa olmazı kabul edilen zeytinyağı, şifa dağıtıyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, faydalarını sıralıyor...

    KALP DOSTU: Kan basıncını dengeleyen zeytinyağı, kolesterolü de iyileştirir. Kalp hastalığı riskini azaltır.

    ENFLAMASYONA ÇARE: Enflamasyonun, Alzheimer ve diyabet dahil olmak üzere en kronik sağlık sorunlarına neden olduğu bilinir. Antioksidan role sahip zeytinyağı, enfeksiyonu düşürür.

    MUTLULUK VERİR: Depresyon riskini azaltan zeytinyağı, ruh sağlığını iyileştirir.

    BEYNİ GÜÇLENDİRİR: 2015'deki araştırmaya göre zeytiyağı tüketimi, bilişsel işlevi artırır. Alzheimer'dan korur.

    KANSERİ KOVAR: Yüksek polifenol içeriği sayesinde kanseri önler.
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