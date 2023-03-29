Sağlık orucun sırrı... Sahur ve iftarda hangi besinlerden uzak durmalıyız? Ne kadar su tüketmek gerekir?

11 ayın sultanı Ramazan'da 1 hafta geride kaldı. Tutulan oruçlar beslenme alışkanlıklarını düzene sokarken sağlığa da olumlu yönde etki ediyor.
SAĞLIKLI ORUCUN SIRRI
Peki Ramazan ayında oruç tutarken neler yapmalıyız ve yapmamalıyız? Uzman Diyetisyen Zehra Akın takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in sorularını yanıtladı.
Diyetisyen Zehra Akın'ın yanıtladığı ve sağlığımız için kritik uyarılarda bulunduğu sorulardan bazıları şu şekilde;
Susuzluk, sıvı kaybı oruç tutarken insanların en çok zorlandığı nokta. Sıvı kaybını önlemek ve susuzluğu daha az hissetmek için ne yapmamız gerekir?
İftar ve Sahur arasında ne kadar su tüketmek gerekir?
Sahurda genel olarak yumurtanın tok tuttuğuna dair herkesin ortak bir tezi var. Yumurtanın hangi formu daha çok tok tutar? Sahurda tok tutan besinlere neler örnek verebilirsiniz?
Sahur ve iftarı iki ayrı kaleme ayırırsak hangi besinlerden uzak durmalıyız?
Hamile kadınlar ve emziren anneler oruç tutmak isterse neleri yapmaları ve neleri yapmamaları gerekir?
Düzenli spor yapma alışkanlığı olan insanlar ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Belirli bir protein almaları gerekiyor, belirli bir sıvı tüketmeleri gerekiyor... Bu düzeni nasıl dengede tutabilir spor yapan insanlar?
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