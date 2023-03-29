Sağlık orucun sırrı... Sahur ve iftarda hangi besinlerden uzak durmalıyız? Ne kadar su tüketmek gerekir?

İftar ve Sahur arasında ne kadar su tüketmek gerekir?

Sahurda genel olarak yumurtanın tok tuttuğuna dair herkesin ortak bir tezi var. Yumurtanın hangi formu daha çok tok tutar? Sahurda tok tutan besinlere neler örnek verebilirsiniz?

Sahur ve iftarı iki ayrı kaleme ayırırsak hangi besinlerden uzak durmalıyız?

Hamile kadınlar ve emziren anneler oruç tutmak isterse neleri yapmaları ve neleri yapmamaları gerekir?

Düzenli spor yapma alışkanlığı olan insanlar ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Belirli bir protein almaları gerekiyor, belirli bir sıvı tüketmeleri gerekiyor... Bu düzeni nasıl dengede tutabilir spor yapan insanlar?