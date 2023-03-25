Yeni karar duyuruldu! Nar ekşisi neden yasaklandı? Nar ekşisi sosu neden satılmayacak, zararları neler?

Nar ekşisi neden yasaklandı sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, nar ekşisine sadece nar, nar suyu, nar suyu konsantresi ve su dışında başka bir gıda bileşeni eklenemeyeceğini duyurdu. Peki, nar ekşisi zararları neler? Nar ekşisi neden yasaklandı? İşte detaylar...