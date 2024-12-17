Zencefil limon bronşite son! Uzman uayrdı: "Bunları tüketin"

Bronşit, akciğerlerde 'bronş' adı verilen hava yollarının iltihabıyla oluşuyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Pınar Karadeniz, "Çocuklarda bronşit genellikle akut (kısa süreli) olarak ortaya çıkar ve sıklıkla viral enfeksiyonlara bağlıdır. Ancak, kronik bronşit daha uzun süreli veya sık tekrarlayan bir durumdur. Kronik bronşit altta yatan astım, alerji ya da çevresel faktörlerle ilişkilidir" diyor. Bronşite iyi gelen yöntemleri anlatıyor: Bol sıvı alın. Bal tüketin, öksürüğü giderir. Zencefil ve limon çayı için, solunum yollarını rahatlatır. Portakal, mandalina ve kivi yiyin, bağışıklığı destekler.

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