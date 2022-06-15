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    • Sağlık
    • 15.06.2022 08:37
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    • 15.06.2022 08:37
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    Zencefil çayı faydaları neler? Zencefil çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Zencefil çayı bir kış çayı çeşididir. Bu çayın ana vatanı Güneydoğu Asya’dır. Ayrıca Batı Afrika ve Hindistan’da da zencefil bitkisi çay olarak kullanılmaktadır. Tropikal iklimi çok seven zencefil, sulak ve nemli topraklarda yetişmektedir. Türkiye’de iklim özellikleri daha farklı olduğu için zencefil yetiştiriciliği yapılamamaktadır.

    takvim.com.tr
    Zencefil çayı faydaları neler?

    Doğal bir antioksidan kaynağı olan bu bitki çay olarak ya da yemeklerin içerisinde tüketilebilmektedir. Çay olarak tüketilen zencefil hastalıklardan koruyucu özelliğe sahiptir. Kış aylarında en sık tercih edilen çaylar arasında önemli bir yere sahip olan zencefil, zerdeçal ile bir arada tüketilebilmektedir.

    Baharatlı yemeklerde sık kullanılan zencefil kozmetik sektöründe de önemli bir rol üstlenmektedir.

    Zencefil Çayı Ne İşe Yarar?

    Zencefil çayı yüksek antioksidan içeriğine sahiptir. Bu nedenle vücuttaki toksin maddelerin uzaklaştırılması zencefil ile sağlanmaktadır. Enfeksiyonlara karşı savunma görevi üstlenen zencefil, doğal bir ağrı kesicidir. Soğuk algınlığı semptomlarının tedavisinde kullanılan bu çay baş ağrısına ve boğaz ağrısına iyi gelmektedir. Bağırsak içerisinde konumlanan zararlı bakteriler bu çay ile temizlenebilmektedir. Limon ile bir arada tüketilebilen zencefil, kolay bir içime sahiptir ve mide bulantılarını kesmektedir.

    Zencefil Çayının Faydaları Nelerdir?

    Zencefil çayı faydaları aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır:

    Diş ağrısı çekenler ağrının azalması için zencefil çayı tercih edebilmektedir.

    Karın ağrısı çekenlerin sancısı bu çay ile hafiflemektedir.

    Hastalıkların kolay bir şekilde atlatılmasını sağlayan çay, gribal enfeksiyonları uzaklaştırıcı etkidedir.

    Vücudun bağışıklık sistemini destekler.

    Terleme yaratacak hücrelerin yenilenmesini sağlar.

    Balgam söktürücü etkisi ile akciğerlerin rahatlamasını sağlar.

    Öksürük üzerinde olumlu etkileri vardır.

        Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

        Zencefil çayı yapımı sırasında ilk olarak kök zencefil iyice yıkanmalıdır. Ardından kabukları soyulmalı ve ince ince dilimlenmelidir. Dilimlemek istemeyen kişiler rendeleyerek de kök zencefili kullanabilmektedir.

        Küçük parçalara ayrılan bitki demliğe konmalı ve üzerine henüz kaynamamış su konmalıdır. Bu şekilde birkaç dakika bekletilen zencefil vitamin ve mineral kayıplarına uğramadan alınmalıdır.

        Zencefil çayının içeriğini koruyabilmesi için çaydanlığın porselen olması önem arz etmektedir. Çay, içerisine limon dilimleri atılarak içilebilmektedir. Demlenen çayın uzun süre bekletilmemesi, o gün içerisinde tüketilmesi önerilmektedir.

        Zencefil Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Zencefil çayı tüketimi sırasında insanlar bu çayın aç mı yoksa tok mu tüketilebileceğini merak etmektedir. Zencefil çayı hem aç hem de tok olarak tüketilebilecek bir üründür. Aç karnına içildiğinde iştah kesme etkisi olan zencefil, kilo sorunu olan insanlar için ideal bir çaydır. Hazımsızlık yaşayan insanların zencefilden fayda sağlayabilmesi için bu çayı tok karnına tüketmesi gerekmektedir. Gaz sorunu olanlar da tok şekilde tüketmelidir.

        Zencefil çayının günlük tüketilmesi gereken maksimum oran 2 fincandır. 2 fincan üzerinde tüketilen zencefil vücuda yarardan çok zarar verecektir. Önerilen porsiyonun aşılmaması sureti ile günün her saatinde zencefil farklı formlarda tüketilebilmektedir.

        Zencefil Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

        Zencefil çayı içeriği yüksek oranda lif içermektedir. Life ek olarak potasyum, fosfor, manganez, kalsiyum, magnezyum, demir gibi mineraller de bu bitki içerisinde yer almaktadır. Çay formatında tüketilen zencefil içerisinde yüksek oranda folat bulunur. Bakır, sodyum ve çinko da zencefilde yer alan önemli bileşenlerdendir.

            Zencefil çayında yalnızca mineraller yer almamaktadır. Ayrıca B6, C ve E vitaminleri de zencefil bitkisi içerisindedir. Bu bitki içeriğindeki tüm bileşenler sayesinde pek çok hastalık için şifa kaynağıdır. Özellikle kış mevsiminde sık tüketilen bu bitki farklı yaş grupları ve farklı cinsiyetlerde insanlar tarafından tercih edilebilmektedir.
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            Haberler Sağlık Zencefil çayı faydaları neler? Zencefil çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?
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