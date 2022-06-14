Zerdeçal çayı faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

Zerdeçal çayı canlı vücuduna olumlu etkileri ile bilinmektedir. Gerek içecek olan tüketilen gerekse de yemeklerde kullanılan zerdeçalın içerisinde kurkimin adlı bir madde yer almaktadır. Bu madde canlılardaki pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır.
Çay, sindirim sisteminden dolaşım sistemine kadar pek çok sistem üzerinde doğrudan etkilidir. Organların korunması, düzgün bir şekilde çalışması ve kış hastalarından korunması için zerdeçal çayını tüketmek yararlıdır. İçerisinde antioksidan bulunan bu ürün hafıza üzerinde de etkilidir.
Zerdeçal Çayının Faydaları Nelerdir?
Zerdeçal çayı faydaları aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:
Özellikle kış aylarında tüketilen bu ürün pek çok meyve ile kullanılabilmektedir. Soğuk algınlığına iyi gelen zerdeçal, bileşenleri sayesinde bünyenin dayanıklılığını artırmaktadır.
Sıcak zerdeçal içmek boğaz ağrısı yaşayanlara iyi gelecektir.
Bu çay hafıza güçlendirmesi ile bilinmektedir.
Dikkat arttırma ve odaklanma konularında zerdeçal çayı tüketilebilmektedir.
Stres gidericidir.
Çay içerisinde yer alan bileşenlerden bazıları karaciğer üzerinde etkilidir. Bu sayede karaciğerin kendini temizlemesine de yardımcı olunmaktadır.
Cildin daha güzel ve sağlıklı görünmesi bu çay ile sağlanabilmektedir. İçerisindeki antioksidan sayesinde cildin parlaklığını dengelemekte ve yumuşak bir doku kazanmasını sağlamaktadır.
Yağlı besinlerin sindirimi zerdeçal ile kolaylaşabilmektedir.
Hazımsızlık üzerinde etkilidir.
Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?
Zerdeçal çayı yapımı iki farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Zerdeçalın gerek toz formu gerekse de kök formu çaylarda kullanılabilmektedir. Aktardan ya da marketten kolay bir şekilde bulunabilecek zerdeçal bitkisi kök halinde alındı ise evde toz formuna getirilebilmektedir. Bu işlem rendeleme ya da öğütme cihazları ile yapılabilmektedir.
Bu çayın hazırlanması için ilk aşama 2 su bardağı suyun kaynatılmasıdır. Ardından yeni kaynayan su içerisine bir buçuk ya da iki bardak zerdeçal tozu eklenmelidir. Çayın acı olduğu düşünülür ise zerdeçal oranı bir bardağa düşürülebilmektedir. Karışım ortalama 15 dakika demlenmeye bırakılmalıdır. Demlenen zerdeçal bir süzek yardımı ile süzülerek içilebilir.