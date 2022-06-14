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    • Sağlık
    • 14.06.2022 18:46
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    • 14.06.2022 18:46
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    Zerdeçal çayı faydaları nelerdir? Zerdeçal çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Zerdeçal çayı renginin sarı olması ve farklı bir tada sahip olması ile akılda yer edinmektedir. Sağlığa pek çok faydası bulunan bu çay türü, farklı lezzetler arayanların ilk tercihidir. Elma, limon ve daha farklı meyveler ile kombin yapılabilecek bu ürün özellikle kış aylarında içilmelidir. Çayın içerisindeki vitamin ve mineraller immun sistemin korunmasına katkıda bulunmaktadır. Günün farklı saatlerinde tüketilebilen çay keyifli dakikalar için idealdir.

    takvim.com.tr
    Zerdeçal çayı faydaları nelerdir?

    Zerdeçal çayı canlı vücuduna olumlu etkileri ile bilinmektedir. Gerek içecek olan tüketilen gerekse de yemeklerde kullanılan zerdeçalın içerisinde kurkimin adlı bir madde yer almaktadır. Bu madde canlılardaki pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici rol oynamaktadır.

    Çay, sindirim sisteminden dolaşım sistemine kadar pek çok sistem üzerinde doğrudan etkilidir. Organların korunması, düzgün bir şekilde çalışması ve kış hastalarından korunması için zerdeçal çayını tüketmek yararlıdır. İçerisinde antioksidan bulunan bu ürün hafıza üzerinde de etkilidir.

    Zerdeçal Çayının Faydaları Nelerdir?

    Zerdeçal çayı faydaları aşağıdaki maddelerde yer almaktadır:

    Özellikle kış aylarında tüketilen bu ürün pek çok meyve ile kullanılabilmektedir. Soğuk algınlığına iyi gelen zerdeçal, bileşenleri sayesinde bünyenin dayanıklılığını artırmaktadır.

    Sıcak zerdeçal içmek boğaz ağrısı yaşayanlara iyi gelecektir.

    Bu çay hafıza güçlendirmesi ile bilinmektedir.

    Dikkat arttırma ve odaklanma konularında zerdeçal çayı tüketilebilmektedir.

    Stres gidericidir.

    Çay içerisinde yer alan bileşenlerden bazıları karaciğer üzerinde etkilidir. Bu sayede karaciğerin kendini temizlemesine de yardımcı olunmaktadır.

    Cildin daha güzel ve sağlıklı görünmesi bu çay ile sağlanabilmektedir. İçerisindeki antioksidan sayesinde cildin parlaklığını dengelemekte ve yumuşak bir doku kazanmasını sağlamaktadır.

    Yağlı besinlerin sindirimi zerdeçal ile kolaylaşabilmektedir.

    Hazımsızlık üzerinde etkilidir.

    Zerdeçal Çayı Nasıl Yapılır?

    Zerdeçal çayı yapımı iki farklı şekilde hazırlanabilmektedir. Zerdeçalın gerek toz formu gerekse de kök formu çaylarda kullanılabilmektedir. Aktardan ya da marketten kolay bir şekilde bulunabilecek zerdeçal bitkisi kök halinde alındı ise evde toz formuna getirilebilmektedir. Bu işlem rendeleme ya da öğütme cihazları ile yapılabilmektedir.

    Bu çayın hazırlanması için ilk aşama 2 su bardağı suyun kaynatılmasıdır. Ardından yeni kaynayan su içerisine bir buçuk ya da iki bardak zerdeçal tozu eklenmelidir. Çayın acı olduğu düşünülür ise zerdeçal oranı bir bardağa düşürülebilmektedir. Karışım ortalama 15 dakika demlenmeye bırakılmalıdır. Demlenen zerdeçal bir süzek yardımı ile süzülerek içilebilir.

        Zerdeçal bitkisinin çayı tek başına hazırlanabileceği gibi farklı bitkilerle de hazırlanabilmektedir. Zerdeçal çayının içerisinde kullanılan bitkilerin başında zencefil gelmektedir. Zencefile ek olarak limon ve elma da çaya renk verecektir. Ayrıca çay içerisinde bir kaşık bal koymak içimi kolaylaştıracaktır.

        Zerdeçal Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

        Zerdeçal çayı tüketimi gün içerisinde farklı saatlerde olabilmektedir. Gerek rengi gerekse de tadı için tüketilen bu çayın günlük porsiyon oranı bir bardaktır. Her gün düzenli olarak bir bardak içilen zerdeçal insan vücuduna pek çok katkı sunacaktır.

        Zerdeçal Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?

        Zerdeçal çayı içeriği vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Çay içerisinde A vitamininden E vitaminine, C vitamininden B1 vitaminine, B3 vitamininden folik asite kadar pek çok vitamin mevcuttur. Bunlara ek olarak pridoksin klorür, nikotinik asit, riboflavin, beta karoten gibi bileşenler de içeren zerdeçal çayı günlük lif ihtiyacının %6'sını karşılamaktadır. 1 yemek kaşığı zerdeçal içerisinde 23,6 kalori bulunmaktadır. Aynı miktardaki zerdeçalın içerisinde 0,5 gr protein, 0,7 gr yağ ve 4,4 gr karbonhidrat bulunmaktadır.
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