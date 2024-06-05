Zahter çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Zahter çayı faydaları neler?

Zahter Çayının Faydaları Nelerdir?
Zahter çayı faydaları şu maddeler ile ifade edilmiştir:
Metabolizmayı hızlandıran zahter, metabolizma durgunluğu yaşayanları olumlu şekilde etkilemektedir.
Bağırsak aktivitesi zahter çayı ile düzenlenebilmektedir.
Diüretik bir etkisi olan zahter, vücut fonksiyonlarının düzenlenmesini sağlamaktadır.
İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde eski mantarlar temizlenmekte ve yeni mantar oluşumunun önüne geçilmektedir.
Ayaklarda oluşan mantarların temizlenebilmesi için ayak detoksu ile zahter çayı kullanılabilmektedir. Ayakların bu çay ile periyodik şekilde yıkanması tırnaklardaki zararlı hücrelerin temizlenmesini sağlayacaktır.
Kanserli hücre oluşumunu engelleyen bu çay serbest radikaller ile savaşmaktadır.
Çay sayesinde vücut direnci korunmaktadır.
Zahter Çayı Nasıl Yapılır?
Zahter çayı yapımı sırasında sıcak suya ve bir tatlı kaşığı zahtere ihtiyaç duyulmaktadır. Çayın hazırlanışı sırasında ilk olarak sıcak su kaynatılmalıdır. Ardından süzgece eklenen zahter üzerinden sıcak su gezdirilmelidir. Bu su dökülmeli ve aynı işlem yeniden yapılarak ikinci su içilmelidir.
Zahter Çayı Nasıl Tüketilmelidir?
Zahter çayı tüketimi gerek aç gerekse de tok karnına yapılabilmektedir. Her bir bardak su için bir tatlı kaşığı eklenen zahter ideal bir kıvama sahip olacaktır. Zahter çayının tüketiminde zorlanan kişiler çay içerisinde birkaç dilim limon atabilmektedir.
Zahter Çayında Hangi Vitamin ve Mineraller Var?
Zahter çayı içeriği bol miktarda faydalı bileşen barındırmaktadır. Çay içerisinde kekikte de yer alan uçucu bir yağ vardır. Bu yağ vücut üzerinde olumlu pek çok etkiye sahiptir. Zahter içerisindeki A, B1, B9 ve B6 vitaminleri sayesinde pek çok ilacın içerisinde tercih edilmektedir. Bitki içerisinde vitaminlere ek olarak mineraller de bulunmaktadır. Bu mineraller kalsiyum, magnezyum, manganez, demir, selenyumdur.