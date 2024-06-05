Zahter çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Zahter çayı faydaları neler?

Zahter çayı özellikle Anadolu topraklarında sık tüketilen bir üründür. Anadolu topraklarında yetişen zahter gibi daha pek çok bitki hem gıda sektöründe hem alternatif tıpta hem de kozmetikte kullanılmaktadır. İnsan sağlığı için önemli bir konumda yer alan zahter, faydalı bileşenleri bünyesinde barındırmaktadır.

Zahter çayı vücudun mikroplara karşı gösterdiği direnci destekler niteliktedir. Düzenli olarak tüketilen bu çay bireylerin mevsim geçişlerin hasta olmasının önüne geçecektir. Bu nedenle hava değişimlerinden kolay bir şekilde etkilenen kişilerin zahter çayı içmesi önerilmektedir. Çayın her gün belirli periyot aralıklarında tüketilmesi ağız ve diş sağlığını olumlu şekilde etkilemektedir. Ağız içini koruyan tükürükler zahter çayı ile daha etkili olabilmektedir. Bu sayede yeni çürük oluşumunun önüne geçilmektedir. Ağız kokusu yaşayan insanların zahter çayı tüketmesi kötü kokuların önüne geçecektir. Keskin kokusu ile bu bitki, ağızda ferahlık sağlayacaktır.

Görme duyusunu geliştiren zahter sayesinde daha net bir görüş sağlanabilmektedir. İçerisinde yer alan A vitamini göz üzerinde etkili olmaktadır. Korneada gelişebilecek hastalıkların önüne zahter ile geçilebilmektedir. Bunlara ek olarak yaşlı insanların katarakt sorunları da zahter ile engellenebilmektedir.

Göz, mikroplar, ağız sağlığı gibi konularda etkili olan zahter solunum yolu hastalıklarını da iyileştirmektedir. Hava değişiminden kaynaklı nedenler ile ortaya çıkan bademcik enfeksiyonu zahter çayı ile yumuşatılabilmektedir. Öksürük giderici bu bitki rahat nefes alımı sağlamaktadır.