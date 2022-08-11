Zehri onla atın!

Besin zehirlenmesi yazın mevsiminde oldukça sık görülüyor. Bunun nedeni ise sıcaklarda besinlerde daha kolay üreyip çoğalabilmeleri. Dr. Ozan Kocakaya, besin zehirlenmesine karşı almanız gereken önlemleri şöyle sıralıyor:

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca, sabunla yıkamayı alışkanlık edinin.

Çiğ süt içeren yumuşak peynir yemeyin.

Süt ürünlerine dikkat edin.

Meyve ve sebzeleri akan temiz su altında yıkayın.

Buzdolabının sıcaklığının en az -18 dereceye ayarlı olduğundan emin olun.

Etlerin iyice pişmiş olmasına dikkat edin.

Pişmiş yiyecekleri 2 saatten uzun bekletmeyin.

Pişmemiş etleri hazırlarken diğer yiyeceklerden uzak tutun.

Pişmemiş etlerle temas eden aletleri sonra temizleyin.

Beklemiş salataları