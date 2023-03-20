MHRS RANDEVU GİRİŞ! MHRS randevusu nasıl alınır? MHRS'den saat kaçta randevu alınır?

👉MHRS Nasıl Giriş Yapılır?

MHRS sistemine giriş yapılabilmesinin iki farklı yolu mevcuttur. MHRS mobil uygulaması üzerinden veya MHRS'nin resmi internet sitesi üzerinden kolaylıkla giriş sağlanabilir. Ancak sisteme giriş yapılabilmesi için öncelikle kişilerin üye olmaları gereklidir. MHRS üyeliği olmayan kişiler, T.C. kimlik numaralarını kullanarak kendilerine oluşturacakları bir şifre ile sisteme giriş yapabilirler. Eğer kişilerin MHRS üyelikleri mevcutsa, T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapabilirler.

👉E-Nabız'da Hangi Bilgiler Yer Alır?

E-nabız üzerinde yer alan kişisel sağlık bilgileri, güncel olarak şöyle belirlenmiştir:

Hastane ziyaretleri

Reçeteler

Raporlar

Hastalıklar

Tahliller

Radyolojik Görüntüler

Covid-19 Aşı Bilgileri

Alerjiler

Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirmeleri

Dokümanlar

Aşı Takvimi

İlaçlar

Mevcut Randevular

E-nabız içinde kişilerin bugüne dek yapmış oldukları tüm hastane ziyaretlerinden radyolojik tahlillerine kadar tüm bilgileri mevcuttur. Kişiler eğer hangi tarihte, hangi hastanede hangi işlemi yaptırdıklarını hatırlamıyorlarsa buradan kolaylıkla öğrenebilirler. Ayrıca E-nabız sistemi, herkese özel olarak oluşturulmuş bir platformdur. Bu nedenle de bir kişinin e-nabız hesabında farklı birinin bilgileri yer alamaz. Alması suç teşkil eder.