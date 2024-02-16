ZAYIFLATAN YİYECEKLER! Kilo verdiren yiyecekler hangileri? Zayıflatıcı etkisi olan yiyecekler hangileridir?

Gün içinde bu yiyeceklerin tüketilmesi sebebi ile kişiler kendilerini hafiflemiş hissedebilirler. Bu besinlerin lifli olması da boşaltım sisteminin daha düzgün çalışmasını destekler. Ancak bu besinlerin tüketilerek kilo verilebilmesi için sürekli olarak yenmeleri gereklidir.
👉Kilo vermeye yardımcı olan besinler, birçok diyetisyen tarafından şöyle listelenmiştir:
- Yulaf ezmesi
- Yumurta
- Yağ oranı az olan et grupları
- Kuru baklagil grubu
- Tatlı patates
- ıspanak
- roka
- maydanoz
- lahana
- brokoli
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- Yoğurt (kilo verdirmesi için sadece yoğurt tüketilebileceği gibi, yanından meyve ya da sebze tüketilebilir. Bunların daha hızlı yağ yakımı da sağlayacaktır.)
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- Kinoa
- Bulgur
- Ananas
- Elma
- Portakal
- Lor peyniri
- Karabuğday