Zayıflamanın şifresi yeşil! Uzman isim anlattı: "Kilo vermeyi hızlandırır"

Kışın çokça tüketilen ıspanak, marul, salatalık, karalahana, Brüksel lahanası, maydanoz, pancar ve brokoli gibi sebzelerin içeriğindeki karotenoidler vücutta antioksidan görevi yapıyor. Ancak karotenoidlerin aşırı miktarda vücutta bulunması, cildin sarı ve turuncu renk tonlarında olmasına yol açarak, aslında zararsız bir tablo olan karotenemiye neden olabiliyor. Özellikle bebeklerde çok sık görülen bu durum sarılıkla karıştırılabiliyor. Beslenme Uzmanı Dyt. Betül Merd, karotenoidlerin faydalarını sıralıyor: Kilo vermeyi hızlandırır. Kanser oluşumunu önler. Soğuk algınlığına iyi gelir.

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