Yasemin çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır? Yasemin çayı faydaları neler?

Çayın hazırlanması öncesinde aktardan kurutulmuş yasemin çiçeği alınmalıdır. Bir tatlı kaşığı yasemin çiçeği bir bardak suda 5 dakika bekletilerek kullanılabilmektedir. İçilebilir bir kıvama sahip olan sıvı çeşitli tatlandırıcılar ile desteklenebilmektedir. Aromalı bitkiler de yasemin çayına eklenerek farklı tatlar oluşturulabilmektedir.

Yasemin çayı yapımı sırasında demleme içeriğindeki değerlerin korunmasına dikkat edilmelidir. Çayın demlenmesi sırasında kaynamış suyun kullanılmaması gerekmektedir. Kaynamamış olan sıcak suda demleme ya da bekletme sayesinde yasemin çayı hazırlanabilmektedir.

Burada önemli olan detay çiçeğin koku ve tadının yoğunluğunu iyi ayarlamaktır. Tadın ayarlanabilmesi için limon, bal, tarçın ve karanfilden yararlanılabilmektedir. Ayrıca yeşil çay da yasemin çayı ile demlenerek farklı bir tat elde edilebilmektedir.

Yasemin Çayı Nasıl Tüketilmelidir?

Yasemin çayı tüketimi sabah saatlerinde kahvaltı öncesine denk getirilirse vücut için daha yararlı olacaktır. Özellikle hazımsızlık yaşayan kişiler yasemin çayını tüketerek hazımsızlık sorunlarını giderebilmektedir. Yasemin çayını akşam ya da ara öğünde tüketen insanlar sindirim konusunda daha rahat olmaktadır.