Yüzde ağrı ve basınç, burun tıkanıklığı, koku kaybı! Bu belirtiler sinüzitin habercisi

Yüzde ağrı ve basınç, burun tıkanıklığı, koku kaybı, yoğun burun akıntısı, baş ağrısı, ateş ve öksürük... İşte tüm bunlar, sinüzitin belirtileri arasında yer alıyor. Yalnızca soğuk havalarda değil mevsim geçişlerinde alerjiden de kaynaklanabilen bu hastalık, kronikleşebiliyor.



4 HAFTAYI GEÇMİYOR

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Akif İşlek, sinüsleri ve burun kanallarını çevreleyen mukoza zarlarının iltihaplanması ve şişmesiyle ortaya çıkan "akut rinosinüzit" hakkında bilgiler veriyor. Dört haftadan az sürdüğü için "akut" olarak kabul edilen hastalığın belirtileri arasında "yüzde ağrı ve basınç, burun tıkanıklığı, koku kaybı, burun akıntısı, baş ağrısı, ateş ve öksürük" bulunuyor. Bulgular 12 haftayı geçmiyor.



TETİKLER

Doç. Dr. İşlek "Alerjiler ve sinüzit yakından ilişkili olabilir. Alerjiler sinüzit gelişimi için tetikleyici olabilir. Astım ve aspirin alerjisi, sinüzit semptomlarını kötüleştirir" diyor.