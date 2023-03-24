Yüzde ağrı ve basınç, burun tıkanıklığı, koku kaybı! Bu belirtiler sinüzitin habercisi

Yüzde ağrı ve basınç, burun tıkanıklığı, koku kaybı, yoğun burun akıntısı, baş ağrısı, ateş ve öksürük... İşte tüm bunlar, sinüzitin belirtileri arasında yer alıyor. Yalnızca soğuk havalarda değil mevsim geçişlerinde alerjiden de kaynaklanabilen bu hastalık, kronikleşebiliyor.
4 HAFTAYI GEÇMİYOR
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Akif İşlek, sinüsleri ve burun kanallarını çevreleyen mukoza zarlarının iltihaplanması ve şişmesiyle ortaya çıkan "akut rinosinüzit" hakkında bilgiler veriyor. Dört haftadan az sürdüğü için "akut" olarak kabul edilen hastalığın belirtileri arasında "yüzde ağrı ve basınç, burun tıkanıklığı, koku kaybı, burun akıntısı, baş ağrısı, ateş ve öksürük" bulunuyor. Bulgular 12 haftayı geçmiyor.
TETİKLER
Doç. Dr. İşlek "Alerjiler ve sinüzit yakından ilişkili olabilir. Alerjiler sinüzit gelişimi için tetikleyici olabilir. Astım ve aspirin alerjisi, sinüzit semptomlarını kötüleştirir" diyor.
PANKREASIN DÜŞMANI HAMBURGER
Pankreas kanseri, en çok ölüme yol açan kanser türü olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Bahattin Çiçek, pankreas kanserinin gaz, şişkinlik, hafif sırt ağrısı, erken doygunluk ve kilo kaybı gibi şikayetlere yol açtığını söylüyor. Kırmızı et, işlenmiş hayvansal gıdalar ve fazla nişastalı, şekerli gıdalara dayanan batı tipi beslenme alışkanlığının kanser riskini artırdığını söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, Akdeniz tipi beslenmenin kanserden koruduğunu söylüyor.
MİDE DOSTU SALATALIK
Vitamin deposu salatalık, idrar söktürücüdür. Mide rahatsızlığına iyi gelir. Yüksek oranda içerdiği C vitamini ve lifli yapısı ile vücuda güç verir. Kalbi korur. Şeker hastalığı şikayetlerini azaltır. Pankreası güçlendirir.
KARACİĞERE MEYAN KÖKÜ
Bağışıklığı güçlendiren meyan kökü, ses kısıklığını bitirir. Öksürüğü hafifletir. Kabızlığı bitiren meyan kökü, karaciğeri güçlendirir. Sirozla mücadele eder. Tüberkülozu iyileştirir. Sindirimi hızlandırır.