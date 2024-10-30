Yumurtayı Böyle Pişirirseniz Kanser Riskiniz %22 Artıyor

Bunun yerine, daha düşük sıcaklıklarda pişirilmiş yumurta çeşitlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Örneğin, omlet veya çırpılmış yumurta gibi yöntemler, oksisterol oluşumunu minimize eder. Luk, "Minimal yağ ile sebzeli bir omlet yapmak, proteinlerin daha kolay sindirilmesini sağlar" diyor.

Kolesterol ve Kalp Sağlığı

Yumurtalar, iyi kolesterol (HDL) açısından zengin bir besin kaynağıdır ve vücudun fazla yağları atmasına yardımcı olur. Ancak, yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde HDL kolesterolü aşındırarak oksisterollerin oluşumuna yol açabiliyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma, oksisterollerin oksidatif stresi artırabileceğini, bu durumun da iltihaplanmalara yol açabileceğini göstermektedir.

Yumurtaların aşırı pişirilmesinin sağlığa zarar verebileceği konusunda artan bilimsel kanıtlar bulunuyor. Uzmanlar, sağlıklı bir kahvaltı veya öğün için yumurtaları daha düşük sıcaklıklarda ve minimal yağ kullanarak pişirmenin önemine dikkat çekiyor. Böylelikle hem besin değerlerini korumak hem de sağlık risklerini azaltmak mümkün.