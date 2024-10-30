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Yumurtayı Böyle Pişirirseniz Kanser Riskiniz %22 Artıyor

Son araştırmalar, yumurtanın pişirilme şeklinin sağlık üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi. Uzmanlar, yumurtaların yüksek sıcaklıklarda, özellikle 177°C'nin üzerinde pişirilmesinin, kanser riskini %22 oranında artırabileceğini bildiriyor. Bu riskin, aşırı pişirilmiş yumurtalarda oluşan oksisteroller adı verilen zararlı kimyasallar ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:59 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:59
Yumurtayı Böyle Pişirirseniz Kanser Riskiniz %22 Artıyor

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Yapılan son araştırmalar, yumurtaların pişirme yöntemi ile sağlık arasındaki beklenmedik bağlantıları ortaya koydu. Uzmanlar, yumurtaların yüksek sıcaklıklarda, özellikle 177°C üzerindeki sıcaklıklarda pişirilmesinin kanser riskini %22 oranında artırabileceğini belirtiyor. Oksisteroller adı verilen zararlı kimyasalların bu süreçte oluştuğu ifade ediliyor.

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YUMURTAYI BÖYLE PİŞİRMEK KANSER RİSKİNİ %22 ARTIRIYOR

Yumurtanın, beslenme ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri yüzyıllardır biliniyor. Ancak, nasıl pişirildiğine bağlı olarak yumurtanın sağlık riskleri de artabiliyor. Uzmanlar, yumurtaların yüksek sıcaklıkta pişirilmesi durumunda kanser riskini %22 oranında artırabileceğini vurguluyor.

Yüksek Sıcaklık ve Oksisterol İlişkisi

Yüksek sıcaklıklarda, özellikle 177°C'nin üzerinde pişirilen yumurtalar, zararlı kimyasallar olan oksisteroller üretebilir. Bu kimyasalların, iltihaplanma ve arterlerin kalınlaşması ile bağlantılı olduğu biliniyor. Uzman beslenme danışmanı Angel Luk, kızartılmış veya aşırı pişirilmiş yumurtaların bu kimyasalları üretme riskinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Sağlıklı Pişirme Yöntemleri

Bunun yerine, daha düşük sıcaklıklarda pişirilmiş yumurta çeşitlerinin tercih edilmesi öneriliyor. Örneğin, omlet veya çırpılmış yumurta gibi yöntemler, oksisterol oluşumunu minimize eder. Luk, "Minimal yağ ile sebzeli bir omlet yapmak, proteinlerin daha kolay sindirilmesini sağlar" diyor.

Kolesterol ve Kalp Sağlığı

Yumurtalar, iyi kolesterol (HDL) açısından zengin bir besin kaynağıdır ve vücudun fazla yağları atmasına yardımcı olur. Ancak, yüksek sıcaklıkta pişirildiğinde HDL kolesterolü aşındırarak oksisterollerin oluşumuna yol açabiliyor. 2019 yılında yapılan bir araştırma, oksisterollerin oksidatif stresi artırabileceğini, bu durumun da iltihaplanmalara yol açabileceğini göstermektedir.

Yumurtaların aşırı pişirilmesinin sağlığa zarar verebileceği konusunda artan bilimsel kanıtlar bulunuyor. Uzmanlar, sağlıklı bir kahvaltı veya öğün için yumurtaları daha düşük sıcaklıklarda ve minimal yağ kullanarak pişirmenin önemine dikkat çekiyor. Böylelikle hem besin değerlerini korumak hem de sağlık risklerini azaltmak mümkün.

2022 yılında yapılan bir araştırma, yumurta tüketiminin kanser riski üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde incelemiştir. Çalışma, dünya genelinde 15 farklı prospektif kohort çalışmasını içermektedir ve 2022'de Frontiers in Nutrition dergisinde yayımlanmıştır. Araştırma, yumurta tüketiminin, özellikle yüksek sıcaklıkta pişirilmesi durumunda prostat kanseri riskini %47 oranında artırabileceğini ortaya koymuştur.

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