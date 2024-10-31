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Uzman doktor açıkladı: Otizmli olup olmadığınızı belirleyebilecek 10 soru

Londra merkezli aile hekimi Dr. Sermed Mezher, otizm spektrum bozukluğunu belirlemek için sosyal medyada basit bir tarama aracını paylaştı. TikTok'ta 281 bin takipçisi bulunan Dr. Mezher, "Otizm Spektrum Katsayısı-10" (AQ-10) olarak bilinen 10 soruluk bu testin, bireylerin otizm belirtileri gösterip göstermediğini anlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:59 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 15:59
Uzman doktor açıkladı: Otizmli olup olmadığınızı belirleyebilecek 10 soru

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AQ-10 testi, 16 yaş üzerindeki bireyler için sosyal beceriler ve iletişim üzerine odaklanan on sorudan oluşuyor. Dr. Mezher, AQ-10'un otizm tanısı koymak için değil, daha derinlemesine bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğini anlamak için ilk adım olarak kullanılabileceğini vurguladı. Bu testi yaparken, altı veya daha fazla puan alan bireylerin profesyonel bir değerlendirmeye başvurması öneriliyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

AQ-10 TESTİNDE YER ALAN 10 SORU

Aşağıdaki ifadelerden herhangi birine KATILIYORSANIZ bir puan kazanırsınız:

1. Başkaları duymadığında ben genellikle küçük sesleri fark ederim.

2. Birşeylerin kategorileri hakkında bilgi toplamayı severim (Katılıyorum, bir nokta)

3. İnsanların niyetlerini anlamakta zorluk çekiyorum (Katılıyorum, bir nokta)

4. Bir hikaye okurken karakterin niyetlerini anlamakta zorluk çekiyorum.

Aşağıdaki ifadelerden herhangi birine KATILMIYORSANIZ bir puan kazanırsınız:

5. Birisi benimle konuşurken satır aralarını okumayı kolay buluyorum.

6. Genellikle küçük ayrıntılardan ziyade resmin bütününe daha fazla konsantre oluyorum.

7. Beni dinleyen birinin sıkıldığını nasıl anlayacağımı biliyorum

8. Aynı anda birden fazla şeyi yapmayı kolay buluyorum (Katılmıyorum, bir nokta)

9. Birinin yüzüne bakarak ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamak benim için kolay

10. Bir kesinti olursa, çok hızlı bir şekilde yaptığım işe geri dönebilirim (Katılmıyorum, bir nokta)

Altı veya daha fazla puan aldıysanız, otizm için bir değerlendirme yaptırmanız gerektiğinin bir işareti olabilir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU

NHS'ye göre otizm, bir hastalık veya rahatsızlık değil, bireyin beyninin farklı çalıştığı anlamına geliyor. Bu durum, her bireyde farklı derecelerde kendini gösterebilir; bazıları yardıma ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilirken, bazı bireyler günlük aktivitelerinde tam zamanlı desteğe ihtiyaç duyabilir.

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) belirtileri, bireyden bireye değişebilmekle birlikte genellikle erken çocukluk döneminde fark edilir. Başlıca belirtiler:

Sosyal İletişim ve Etkileşimde Zorluklar:

  • Göz teması kurmada güçlük veya kaçınma
  • Diğer bireylerin duygularını anlamada zorluk
  • Sosyal ilişkilerde ilgi eksikliği veya uygun olmayan yaklaşımlar
  • Kendini ifade etmede veya iletişim kurmada güçlük

Tekrarlayıcı ve Sınırlı Davranışlar:

  • Aynı hareketleri tekrarlama (örneğin, el çırpma, sallanma)
  • Değişikliklere karşı aşırı tepki gösterme veya zorlanma
  • Belirli bir nesneye, konuya veya aktiviteye aşırı ilgi

Diğer Belirtiler:

  • Duyusal hassasiyet (seslere, ışığa veya dokunmaya karşı aşırı duyarlılık)
  • Rutinlere bağlılık ve bu rutinlerdeki değişikliklere karşı tepki
  • Gelişimsel gecikmeler veya bazı becerilerde farklı gelişim paterni
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