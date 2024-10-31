Uzman doktor açıkladı: Otizmli olup olmadığınızı belirleyebilecek 10 soru

AQ-10 testi, 16 yaş üzerindeki bireyler için sosyal beceriler ve iletişim üzerine odaklanan on sorudan oluşuyor. Dr. Mezher, AQ-10'un otizm tanısı koymak için değil, daha derinlemesine bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğini anlamak için ilk adım olarak kullanılabileceğini vurguladı. Bu testi yaparken, altı veya daha fazla puan alan bireylerin profesyonel bir değerlendirmeye başvurması öneriliyor.

Aşağıdaki ifadelerden herhangi birine KATILIYORSANIZ bir puan kazanırsınız:

Aşağıdaki ifadelerden herhangi birine KATILMIYORSANIZ bir puan kazanırsınız:

5. Birisi benimle konuşurken satır aralarını okumayı kolay buluyorum.

6. Genellikle küçük ayrıntılardan ziyade resmin bütününe daha fazla konsantre oluyorum.

7. Beni dinleyen birinin sıkıldığını nasıl anlayacağımı biliyorum

8. Aynı anda birden fazla şeyi yapmayı kolay buluyorum (Katılmıyorum, bir nokta)

9. Birinin yüzüne bakarak ne düşündüğünü veya hissettiğini anlamak benim için kolay

10. Bir kesinti olursa, çok hızlı bir şekilde yaptığım işe geri dönebilirim (Katılmıyorum, bir nokta)

Altı veya daha fazla puan aldıysanız, otizm için bir değerlendirme yaptırmanız gerektiğinin bir işareti olabilir.