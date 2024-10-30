Tasteatlas dünyanın en iyi 100 kahvaltısını açıkladı! Türkiye’nin sırası göğsünüzü kabartacak! 12 farklı Türk lezzeti listede

Taste Atlas, dünya genelindeki en iyi kahvaltıları sıraladı. Lezzet duraklarının kahvaltı kültürlerini yansıttığı bu liste, farklı kültürlerin özgün tatlarını bir araya getiriyor. İngiliz kahvaltısından Türk kahvaltısına, Japon mutfağından Meksika'ya kadar birçok ülkenin en sevilen kahvaltı lezzetleri, gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor. İşte Taste Atlas'ın belirlediği en iyi kahvaltılar listesi...

Kahvaltı (Türkiye) - 4.9

Kahvaltı, Türk kültüründe zengin ve önemli bir öğündür. "Kahvaltı" kelimesi, "kahve" ve "altı" kelimelerinden türetilmiştir.