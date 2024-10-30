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Tasteatlas dünyanın en iyi 100 kahvaltısını açıkladı! Türkiye'nin sırası göğsünüzü kabartacak! 12 farklı Türk lezzeti listede

Dünya genelinde gastronomi alanında öncü bir platform olan TasteAtlas, her yıl yaptığı gibi bu sene de dünyanın en iyi kahvaltılarını sıraladı. Ülkelerin zengin kültürel miraslarını yansıtan bu liste, kahvaltı tutkunları için heyecan verici bir rehber niteliği taşıyor. Türkiye'nin de yer aldığı sıralamada, Türk kahvaltısının çeşitliliği ve lezzetleri bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi :30 Ekim 2024 , 17:47 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 19:16
Tasteatlas dünyanın en iyi 100 kahvaltısını açıkladı! Türkiye’nin sırası göğsünüzü kabartacak! 12 farklı Türk lezzeti listede

Taste Atlas, dünya genelindeki en iyi kahvaltıları sıraladı. Lezzet duraklarının kahvaltı kültürlerini yansıttığı bu liste, farklı kültürlerin özgün tatlarını bir araya getiriyor. İngiliz kahvaltısından Türk kahvaltısına, Japon mutfağından Meksika'ya kadar birçok ülkenin en sevilen kahvaltı lezzetleri, gastronomi meraklılarının dikkatini çekiyor. İşte Taste Atlas'ın belirlediği en iyi kahvaltılar listesi...

Tasteatlas dünyanın en iyi 100 kahvaltısını açıkladı! Türkiye’nin sırası göğsünüzü kabartacak! 12 farklı Türk lezzeti listede

Kahvaltı (Türkiye) - 4.9
Kahvaltı, Türk kültüründe zengin ve önemli bir öğündür. "Kahvaltı" kelimesi, "kahve" ve "altı" kelimelerinden türetilmiştir.

Tasteatlas dünyanın en iyi 100 kahvaltısını açıkladı! Türkiye’nin sırası göğsünüzü kabartacak! 12 farklı Türk lezzeti listede

Mamounia (Aleppo, Suriye) - 4.7
Geleneksel bir Suriye tatlısı olan mamounia, irmikten yapılan kalın bir lapadır.

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