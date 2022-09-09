Yumurtalık kisti karın ağrıtır

kisti, kadınların kabusu oluyor. Genellikle karın ve kasık ağrısının yanı sıra anormal adet kanamalarına yol açıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. İnci Başkır, yaygın görülen bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor. Genellikle üreme çağındaki kadınlarda görülen yumurtalık kistinin neden olduğu şikayetler hastadan hastaya değişiyor.İnci Başkır, "Küçük kistleri sadece karın muayenesi ile saptamak her zaman mümkün olmayabilir. Bu noktada ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi yumurtalık kistlerini saptamada bizlere yardımcı olur" diyerek düzenli kontrole dikkat çekiyor. Tedavi yöntemleriyle ilgili ise şu bilgileri veriyor: Kistlerin iyi veya kötü huylu olduğunu belirlemek için yaş, menopoz durumu, sigara durumu, doğum sayısı sorgulanır. Bu bilgilerle beraber ultrason ve MR'da yumurtalık kistlerinin boyutu, içeriği, kapsülü, kanlanması, diğer organ ve dokularla bağlantısı değerlendirilir.