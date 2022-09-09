Portakal nefes açar

bombası portakal,bağışıklığıgüçlendirir.Kolesterolüve tansiyonudengeler. Kabuğuise tam bir cilt dostudur. Yüzdeki siyahnoktaları temizler. Kuru cildi nemlendirirve yüzü parlatır. Saçları kepektenarındırır. Portakal kabuğu, sindirimihızlandırır ve kabızlığı bitirir. Karaciğerede güç verir. Astım şikayetlerini azaltır.antioksidan etkisiyle dikkat çeken kızılcık, bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları, diyabet, obezite riskini azaltır. Lifli yapısı ile tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kanser, katarakt ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşır. Mide ülserinden korur.yardımcı olan muz, bağırsak hastalıklarını giderir. Kanserle savaşır ve metabolizmayı güçlendirir. Yorgunluğu alan bu mucize meyve, böbrek ve eklem iltihaplarını iyileştirir. Tiroit bezlerinin çalışmasını düzenler. Kansızlığı bitirir. Gözleri katarakttan temizler.