Portakal nefes açar

C VİTAMİNİ bombası portakal, bağışıklığı güçlendirir. Kolesterolü ve tansiyonu dengeler. Kabuğu ise tam bir cilt dostudur. Yüzdeki siyah noktaları temizler. Kuru cildi nemlendirir ve yüzü parlatır. Saçları kepekten arındırır. Portakal kabuğu, sindirimi hızlandırır ve kabızlığı bitirir. Karaciğere de güç verir. Astım şikayetlerini azaltır.
KIZILCIK ÇOK FAYDALI
GÜÇLÜ antioksidan etkisiyle dikkat çeken kızılcık, bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları, diyabet, obezite riskini azaltır. Lifli yapısı ile tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kanser, katarakt ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşır. Mide ülserinden korur.
TİROİTLERE MUZ
SİNDİRİME yardımcı olan muz, bağırsak hastalıklarını giderir. Kanserle savaşır ve metabolizmayı güçlendirir. Yorgunluğu alan bu mucize meyve, böbrek ve eklem iltihaplarını iyileştirir. Tiroit bezlerinin çalışmasını düzenler. Kansızlığı bitirir. Gözleri katarakttan temizler.
KIZILCIK ÇOK FAYDALI
GÜÇLÜ antioksidan etkisiyle dikkat çeken kızılcık, bağışıklığı güçlendirir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kalp hastalıkları, diyabet, obezite riskini azaltır. Lifli yapısı ile tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kanser, katarakt ve Alzheimer gibi hastalıklarla savaşır. Mide ülserinden korur.
TİROİTLERE MUZ
SİNDİRİME yardımcı olan muz, bağırsak hastalıklarını giderir. Kanserle savaşır ve metabolizmayı güçlendirir. Yorgunluğu alan bu mucize meyve, böbrek ve eklem iltihaplarını iyileştirir. Tiroit bezlerinin çalışmasını düzenler. Kansızlığı bitirir. Gözleri katarakttan temizler.