Sağlığı baharatla

, aromalarıyla yemeklere lezzet katıyor. Ayrıca sağlığı da koruyor. Diyetisyen Duygu Çiçek faydası saymakla bitmeyen 4 süper baharatı açıklıyor...Migren ve tansiyona bağlı baş ağrılarına iyi gelir. Sakinleştirir.Tükürük ve mide asidi salgılarını artırır. Sindirimi ve metabolizmayı hızlandırır. Bağışıklığı düzenler. Alzheimer hastalığını yavaşlattığı bilinir.Mide bulantılarını bastırır. Yemek sonrası uygun miktarlarda kullanıldığında yağlı besinlerin sindirimine yardımcı olur. İltihap giderici etkisinden dolayı kemik romatizması şikayetlerini hafiflettir. Tümör gelişimini de engeller.Kan şekerini ve kolesterolü dengeler. Bakteri ve mikroorganizmalar üzerinde etkilidir. Soğuk algınlıklarında da çay olarak tüketilebilir.fıtığı, günümüzde en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Her yaş grubunda ortaya çıkan bu hastalığa stres, hareketsiz yaşam, uzun süre cep telefonu kullanmak, boynu eğerek uzun zaman ekrana bakmak gibi faktörler etkili oluyor. Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Örnek, hastalığın tanı ve tedavisiyle ilgili önemli bilgiler veriyor. Hastanın öyküsü, fiziki muayene, röntgen, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi tanının konmasına yardımcı oluyor. Gelişen teknolojiyle boyun fıtığı tedavisinde de ilerleme yaşanıyor. Öyle ki mikrocerrahi yöntemiyle yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Mikrocerrahi teknikte hasarlı bölgeye çok küçük bir kesi yapılıyor. Ameliyat işlemi küçük bölgeden uygulanıyor.