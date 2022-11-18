Yumurtalık kisti depresyona sürükler! Polikistik Over Sendromu ne gibi şikayetlere yol açıyor? Nasıl tedavi ediliyor?





SAÇLARI DA DÖKÜYOR

PKOS, yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumuyla ortaya çıkıyor. Adet dönemlerinde çeşitli şikayetlere yol açıyor. Doğurganlığı, hormonlar ve görünüşü bile değiştiriyor. Kıllanmada artış, saç dökülmesi, aşırı kilo alımı, kilo vermekte zorluk çekmek, yağlı cilt ve akne, gebe kalmada zorluk, bu hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Depresyon ve psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Bazı kadınlarda semptomlar hafif seyrederken, bazen daha şiddetli semptomlar görülebiliyor.