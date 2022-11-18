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    Yumurtalık kisti depresyona sürükler! Polikistik Over Sendromu ne gibi şikayetlere yol açıyor? Nasıl tedavi ediliyor?

    Polikistik Over Sendromu, kısırlık, diyabet, kalp hastalığı ve hipertansiyona yol açıyor. Korunmanın yolu düzenli kontrolden ve doğru tedaviden geçiyor.

    Yumurtalık kisti depresyona sürükler

    Polikistik Over Sendromu yani PKOS, günümüzde üreme dönemindeki her 10 kadından birinde görülüyor. Adet düzensizliği ve erkek tipi hormon fazlalığıyla seyrediyor. Kısırlığın en sık görülen nedenleri arasında yer alıyor. Peki bu hastalık ne gibi şikayetlere yol açıyor? Nasıl tedavi ediliyor? Doç. Dr. Kazibe Koyuncu, PKOS'un obezite ve artan insülin direnciyle ortaya çıktığını belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor...



    SAÇLARI DA DÖKÜYOR
    PKOS, yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumuyla ortaya çıkıyor. Adet dönemlerinde çeşitli şikayetlere yol açıyor. Doğurganlığı, hormonlar ve görünüşü bile değiştiriyor. Kıllanmada artış, saç dökülmesi, aşırı kilo alımı, kilo vermekte zorluk çekmek, yağlı cilt ve akne, gebe kalmada zorluk, bu hastalığın belirtileri arasında yer alıyor. Depresyon ve psikolojik sorunlara da yol açabiliyor. Bazı kadınlarda semptomlar hafif seyrederken, bazen daha şiddetli semptomlar görülebiliyor.



    TAKİP VE TEDAVİ
    Hastalığın tanısı, ultrason taramasıyla konuluyor. Ancak ultrasonda polikistik yumurtalıklara sahip olmak, PKOS'unuz olduğu anlamına gelmiyor. PKOS'la mücadelede öncelikle sağlıklı bir yaşam tarzının tercih edilmesi gerekiyor. Düzenli muayene, hastalığın uzun dönem yan etkilerini azaltıyor. Doktorun gerekli görmesi halinde medikal ya da cerrahi tedavi seçenekleri de değerlendiriliyor.



        KALBİ DE TEHDİT EDER
        PKOS, hem kısırlığa yol açıyor. Hem de başka hastalıklara neden oluyor. İnsülin direnci ve diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalığı, kanser, depresyon ve mod değişikliği, horlama ve uykusuzluk gibi problemleri beraberinde getiriyor.

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        Haberler Sağlık Yumurtalık kisti depresyona sürükler! Polikistik Over Sendromu ne gibi şikayetlere yol açıyor? Nasıl tedavi ediliyor?
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