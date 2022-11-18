Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Aşkta mutluluk

65 yaşındayım. Aşk hayatımı güçlendirmek istiyorum. Hap da kullanıyorum. Hangi yiyecekleri tüketirsem sertleşme sorunuma iyi gelir?

İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayeneleri, bazı kan testleri ve lüzum halinde bazı filmler çekilmesi gerekebilir. Bir hastalık tespit edilirse hastalığın kendisinin tedavi edilmesi gerekir. Yani lastik patlaksa hava basarak sorunu çözemezsiniz. Eğer ortada bir hastalık yoksa var olan şikayetiniz yaşınızla uyumlu ise beklentileriniz konusunda yeniden bilgilendirme gerekebilir. Çünkü doğru olmayan beklentiler sonsuz mutsuzluk kaynağı olabilir. Sertleşme sürecine olumlu katkıları olan gıdaları aktaracak olursak; sarımsak, fesleğen, bal, çikolata, istiridye, muz ve avokado destekleyici olabilir.