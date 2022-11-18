KOAH nefes keser! Dünyada en yaygın görülen üçüncü ölüm nedeni!





MUCİZE BESİNLER

Sonbaharın gelmesiyle birlikte havalar serinliyor. Grip, nezle ve soğuk algınlığı kapıyı çalıyor. Hastalıklardan korunmada, doğru besinlerin tüketilmesi önem taşıyor. Diyetisyen Duygu Özbay, vücut direncini artıracak besinleri sıralıyor:

Gribe karşı nar: İçeriğindeki "antosiyanin" sayesinde bağışıklığı güçlendirir. Gribe karşı korur. Bağırsak sağlığını destekler.

Turunçgil güçlendirir: Greyfurt, portakal, limon ve mandalina, C vitamini deposudur. Antioksidan özelliği de olan bu besinler, grip ve soğuk algınlığından korur. Posaları bağırsak sistemi için de faydalıdır.

Astıma kivi: Grip ve nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olan kivi, kış aylarında artan astım ataklarını da önler.

Bağırsaklara yoğurt: Probiyotik deposu yoğurt, düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasını zenginleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Antibiyotik niyetine soğan: Doğal bir antibiyotik sayılan soğan ve sarımsak vücuda giren mikroplarla mücadele eder. Hastalıkları metabolizmadan uzak tutmaya yardımcı olur.



TURUNCUNUN GÜCÜ!

Sonbaharın gelmesiyle pazar tezgahlarını süsleyen cennet hurması, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığa fayda sağlıyor. Turuncunun en lezzetli hali olan bu hurma, bolca antioksidan barındırıyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:

Antioksidandır. Kanserli hücreleri küçültür.

Vücudun ihtiyacı olan C vitaminini karşılar. Bağışıklığı destekler.

Lif deposudur. Metabolizmayı hızlandırır. Zayıflatır. Sindirim problemlerini engeller.

Gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarını önler.



DOKTOR BADEM

Badem, kötü kolesterol seviyesini düşürür. Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçer. Kabızlığa iyi gelir. Kemikleri güçlendirir. Cildi korur.



DİYABETE KABAK

Kabak, sindirim sorunlarını azaltır. Kolesterol seviyelerini düşürür. Kanseri önler. Böbreği düzenler. Hafızayı güçlendirir. Diyabeti bitirir



TARÇIN ZAMANI DURDURUR

Aromasıyla hem yiyecekleri hem de içecekleri lezzetlendiren tarçının sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Enfeksiyonlarla mücadele eden, yüksek tansiyonu düşüren tarçının diğer faydaları şöyle özetleniyor:

Kemik sağlığını korur. Osteoporozla savaşır.

Kalp krizi riskini azaltır.

Akciğerleri güçlendirir.

Kilo verdirir.

Yorgunluğu alır.

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