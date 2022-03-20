Yüksek tansiyon aort damarına zarar veriyor! Dikkat bu damarda yaşanan olumsuzluklar ölüme götürüyor

Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Erken teşhis edildiğinde önlenebilir veya tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp krizi ile sonuçlanabilen koroner arter hastalıkları, kalp yetmezliğinin en önemli sebepleri arasında bulunan kalp kapak hastalıkları ve ani veya saatler içinde ölüme sebep olan aort damar hastalıkları günümüzde en sık görülen kalp ve damar hastalıkları arasında yer aldığını söylüyor. Bu hastalıklarla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.
DAKİKALAR BİLE ÖNEMLİ...
Aort damarı hastalıkları: Kalbin pompaladığı kan, hücrelere damarlar ile ulaşır. Vücudun ana atardamarı ise aorttur. Bu ana atardamardaki genişlemeye anevrizma denir. Bu duruma en sık hipertansiyon ve sigara içimi neden olur. Atardamardaki genişleme ani yırtılmalara ve ölümlere neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi hayati önem taşır. Bazen bu yırtılma damarın dışına değil de kendi içine doğru, damar duvarını oluşturan katmanlar arasında olur. Diseksiyon adı verilen bu durum çok kısa sürede, genellikle saatler içinde tedavi edilmez ise genellikle ölümle sonuçlanır. Hastalarda bıçak saplanır tarzda olan göğüs ağrısı görülür.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Kalbi tehdit eden hastalıkların hepsi tedavi edilebiliyor. Daralantıkanan damar balon ya da stentle açılır. Ya da baypas ameliyatı ile köprüleme yapılarak kalp kasının normal kanlanması sağlanır. Kalp kapaklarındaki sorun hastalıklı kapağın tamir yöntemleri ile düzeltilebilir. Genişlemiş ya da diseksiyon meydana gelmiş aort damarı, suni bir damarla değiştirilir ya da hastalıklı bölgenin içine suni damar yerleştirilir.