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    Yüksek tansiyon aort damarına zarar veriyor! Dikkat bu damarda yaşanan olumsuzluklar ölüme götürüyor

    Yüksek tansiyon, vücudun ana atardamarı olan aorta zarar veriyor. Bu damarda oluşan genişleme veya yırtılma, ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar uyarıyor: Göğsünüzde bıçak saplanır gibi bir ağrı varsa, vakit kaybetmeden doktora gidin.

    Sinsi düşman aort damarı

    Kalp ve damar hastalıkları, hayatı tehdit ediyor. Erken teşhis edildiğinde önlenebilir veya tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, kalp krizi ile sonuçlanabilen koroner arter hastalıkları, kalp yetmezliğinin en önemli sebepleri arasında bulunan kalp kapak hastalıkları ve ani veya saatler içinde ölüme sebep olan aort damar hastalıkları günümüzde en sık görülen kalp ve damar hastalıkları arasında yer aldığını söylüyor. Bu hastalıklarla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor.



    DAKİKALAR BİLE ÖNEMLİ...
    Aort damarı hastalıkları: Kalbin pompaladığı kan, hücrelere damarlar ile ulaşır. Vücudun ana atardamarı ise aorttur. Bu ana atardamardaki genişlemeye anevrizma denir. Bu duruma en sık hipertansiyon ve sigara içimi neden olur. Atardamardaki genişleme ani yırtılmalara ve ölümlere neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi hayati önem taşır. Bazen bu yırtılma damarın dışına değil de kendi içine doğru, damar duvarını oluşturan katmanlar arasında olur. Diseksiyon adı verilen bu durum çok kısa sürede, genellikle saatler içinde tedavi edilmez ise genellikle ölümle sonuçlanır. Hastalarda bıçak saplanır tarzda olan göğüs ağrısı görülür.



    TEDAVİSİ MÜMKÜN
    Kalbi tehdit eden hastalıkların hepsi tedavi edilebiliyor. Daralantıkanan damar balon ya da stentle açılır. Ya da baypas ameliyatı ile köprüleme yapılarak kalp kasının normal kanlanması sağlanır. Kalp kapaklarındaki sorun hastalıklı kapağın tamir yöntemleri ile düzeltilebilir. Genişlemiş ya da diseksiyon meydana gelmiş aort damarı, suni bir damarla değiştirilir ya da hastalıklı bölgenin içine suni damar yerleştirilir.



        SONUCU ÖLÜM OLUR
        Kroner kalp hastalıkları: Kalbimizin kas dokusunu besleyen koroner arterler, sağlıksız beslenme, tütün kullanımı, hareketsiz yaşam gibi nedenlerle daralır. Göğüste baskı ve sıkıştırıcı tarzda göğüs ağrısına neden olur. Damardaki daralma, tam tıkınma ile sonuçlandığında ise kalp krizine yol açar. Saatler içinde tedavi edilmezse, kalp yetmezliği, hatta ölümle bile sonuçlanabilir.



        Kalp kapak hastalıkları: Erişkin yaşta sık görülen kalp hastalıkları arasında yer alır. Genellikle kireçlenme sonucu kapaklarda tam açılamama ya da yapısal bozukluk nedeni ile tam kapanamama hastalarda nefes darlığı, çarpıntı ve ani bayılma gibi şikayetlere yol açar. Zamanında tedavi edilmezse, kalp yetmezliği kalp kasının gücünü azaltır. Rutinde uygulanan kalp ameliyatları için çok geç kalınabilir.



        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek/
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        Haberler Sağlık Yüksek tansiyon aort damarına zarar veriyor! Dikkat bu damarda yaşanan olumsuzluklar ölüme götürüyor
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