Yüksek tansiyon aort damarına zarar veriyor! Dikkat bu damarda yaşanan olumsuzluklar ölüme götürüyor





DAKİKALAR BİLE ÖNEMLİ...

Aort damarı hastalıkları: Kalbin pompaladığı kan, hücrelere damarlar ile ulaşır. Vücudun ana atardamarı ise aorttur. Bu ana atardamardaki genişlemeye anevrizma denir. Bu duruma en sık hipertansiyon ve sigara içimi neden olur. Atardamardaki genişleme ani yırtılmalara ve ölümlere neden olabilir. Bu nedenle erken tanı ve tedavisi hayati önem taşır. Bazen bu yırtılma damarın dışına değil de kendi içine doğru, damar duvarını oluşturan katmanlar arasında olur. Diseksiyon adı verilen bu durum çok kısa sürede, genellikle saatler içinde tedavi edilmez ise genellikle ölümle sonuçlanır. Hastalarda bıçak saplanır tarzda olan göğüs ağrısı görülür.