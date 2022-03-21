Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Yaklaşmaya korkuyorum

11 yıllık evliyiz. 4 çocuğumuz var. Artık hanıma yaklaşmaya korkuyorum. Bir çocuk daha olur diye panikteyiz. Tüplerimi bağlatalım dedi. Ne demek o?

Çocuk Olması için kadının yumurtasının rahme gelmesi gerekiyor. Yumurtanın geldiği kanala tüp deniyor. Ameliyatla bu tüpler bağlanır. O zaman yumurta rahime gelemez. Erkeğin spermi rahime ulaşsa da yumurta olmayınca gebelik olmaz. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez, bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder. Gebelik ihtimali çok nadirdir. Anne sütüne zararlı etkisi yoktur. Merak edilecek bir tarafı yoktur.