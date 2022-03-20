Kalp büyük tehlikede! Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve kronik hastalıklar tehdit ediyor





HAREKET EDİN!

Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı, çevre kirliliği, kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca COVİD- 19 virüsü de kalbe zarar veriyor. Pandemi ile beraber hem virüsün kalp üzerine olumsuz etkileri hem de pandemi nedeniyle insanların hareketten yoksun bir yaşam tarzı ile karşı karşıya kalması damar tıkanıklıklarına zemin hazırlıyor. Kalp damar hastalıkları, yalnızca ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmıyor. Erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Batı ülkelerinde kalp krizi geçirenlerin ortalama yaşı 65 iken, Türkiye'de bunun yaklaşık 55 yaşlarda olabiliyor.