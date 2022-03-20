Kalp büyük tehlikede! Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve kronik hastalıklar tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 20 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlığı tehdit eden bu hastalıklar, ülkemizde de sık görülüyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, dünyadaki her 4 ölümden birinin kalp hastalıklarından kaynaklandığını söylüyor. Sağlıklı atan bir kalp için önemli uyarılarda bulunuyor...
HAREKET EDİN!
Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı, çevre kirliliği, kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca COVİD- 19 virüsü de kalbe zarar veriyor. Pandemi ile beraber hem virüsün kalp üzerine olumsuz etkileri hem de pandemi nedeniyle insanların hareketten yoksun bir yaşam tarzı ile karşı karşıya kalması damar tıkanıklıklarına zemin hazırlıyor. Kalp damar hastalıkları, yalnızca ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmıyor. Erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Batı ülkelerinde kalp krizi geçirenlerin ortalama yaşı 65 iken, Türkiye'de bunun yaklaşık 55 yaşlarda olabiliyor.
RİSKLİ YAŞ 50...
Egzersizin günlük yaşamda daha çok yer aldığı ülkelerde hem ortalama ömür uzuyor hem de kalp hastalığı daha geç yaşlarda görülüyor. 50 yaş altı kalp krizine bağlı ölümlerde Türkiye Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.