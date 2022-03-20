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    Kalp büyük tehlikede! Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve kronik hastalıklar tehdit ediyor

    Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve kronik hastalıklar... Tüm bu faktörler, kalbi tehdit ediyor! Kalp krizi, artık gençlerde bile görülebiliyor. Uzmanlar uyarıyor: 40 yaşından sonra yılda bir kez kontrol şart.

    40’tan sonra kalbini dinle

    Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 20 milyon kişi kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Sağlığı tehdit eden bu hastalıklar, ülkemizde de sık görülüyor. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, dünyadaki her 4 ölümden birinin kalp hastalıklarından kaynaklandığını söylüyor. Sağlıklı atan bir kalp için önemli uyarılarda bulunuyor...



    HAREKET EDİN!
    Hareketsiz yaşam tarzı, obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı, çevre kirliliği, kalp ve damar sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca COVİD- 19 virüsü de kalbe zarar veriyor. Pandemi ile beraber hem virüsün kalp üzerine olumsuz etkileri hem de pandemi nedeniyle insanların hareketten yoksun bir yaşam tarzı ile karşı karşıya kalması damar tıkanıklıklarına zemin hazırlıyor. Kalp damar hastalıkları, yalnızca ilerleyen yaşlarda ortaya çıkmıyor. Erken yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Batı ülkelerinde kalp krizi geçirenlerin ortalama yaşı 65 iken, Türkiye'de bunun yaklaşık 55 yaşlarda olabiliyor.



    RİSKLİ YAŞ 50...
    Egzersizin günlük yaşamda daha çok yer aldığı ülkelerde hem ortalama ömür uzuyor hem de kalp hastalığı daha geç yaşlarda görülüyor. 50 yaş altı kalp krizine bağlı ölümlerde Türkiye Avrupa'da ilk sırada yer alıyor.



        GİZLİ SUÇLU STRES
        Hipertansiyon, diyabet ve yüksek kolesterol toplumda sık görülüyor. Bu hastalıkların geç tişhis edilmesi, kalp sağlığını tehdit ediyor. Araştırmalar, stresin de kalbe zarar verdiğini gösteriyor.



        HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
        Düzenli beslenin, aşırı kilolardan kurtulun.
        Egzersiz yapın.
        Düzenli tansiyon, kolesterol ve kan şekeri ölçümü yaptırın.
        Ailenizde kalp damar hastalığınız varsa kontrollerinizi aksatmayın.
        40 yaşından sonra en az yılda bir kalp muayenesi yaptırmayı ihmal etmeyin.



        1 MİLYAR İNSAN TEHLİKEDE
        Sigara, kalp hastalıklarının temelinde yer alıyor. Lancet dergisinde yayınlanan makaleye göre dünyada 1,1 milyar insanın sigara kullanıyor.
            Asgari ücret 5.103 TL
            Haberler Sağlık Kalp büyük tehlikede! Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve kronik hastalıklar tehdit ediyor
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