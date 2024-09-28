Yüksek şeker böbreğe vurur

Diyabet, yani şeker hastalığı toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de 8 milyona yakın diyabet hastası bulunuyor. Sinsi ilerleyen diyabet, kalp ve damar hastalıkları, inme, göz bozuklukları, sinir sisteminde bozukluklar ve böbrek rahatsızlıklarına yol açıyor.

ÇOK TEHLİKELİ...

Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Merhametsiz, şeker hastalığının yol açtığı tehdide değiniyor. "Diyabetik nefropatinin bu evresinde yakalanarak tedavi edilmesi bu süreci geri döndürebilir. Bu nedenle şeker hastalığı olan hastaların hekimlerinin önerdiği aralıkla idrarda mikroalbumin atılımının olup olmadığına baktırması gerekmektedir. Düşük düzeyde preotein atılımını temsil eden mikroalbumin dönemi, gerekli tedavi ve önlemler alınmazsa, aşikar proteinüri, böbrek fonksiyonlarında bozulma ve böbrek yetmezliğine ilerleyecektir" diyor. Hastalara doğru beslenmelerini ve düzenli egzersiz yapmalarını öneriyor.