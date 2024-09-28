Uykusundan yorgun uyananları zımba gibi yapacak kür!

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Bu mucizevi kür, vücudunuzu toksinlerden arındırarak daha dinç ve canlı hissetmenize yardımcı oluyor. Özellikle düzenli kullanıldığında, karaciğer ve böbreklerde biriken zararlı maddeleri atmanıza destek veriyor. Üstelik cildinizin doğal ışıltısını artırarak, sizi daha sağlıklı bir görünümle buluşturuyor.

Detox (Takvim foto arşiv) Gerekli Malzemeler Kürü hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit ve doğal: 📌15-16 sapıyla birlikte taze maydanoz 📌2 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu 📌1 diş sarımsak 📌1 bardak su