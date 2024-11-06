Bu belirtiye mutlaka dikkat edin: Yüksek kolesterolün gizli uyarısı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Kolesterol, vücudun belirli bir seviyede ihtiyaç duyduğu ancak aşırıya kaçtığında ciddi sağlık riskleri doğurabilen bir maddedir. Kan damarlarında biriken kötü kolesterol, damar tıkanıklıkları ve kalp rahatsızlıkları gibi önemli sorunlara yol açarak felç riskini de beraberinde getirebilir. Dr. Rahul Agrawal, yüksek kolesterolün genellikle sessiz seyrettiğini ancak bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterebileceğini vurguluyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi Kolesterol Seviyelerinin Yükseldiğini Gösteren Belirti Kolesterol, vücuttaki seviyeleri dengede tutulmadığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir kan lipididir. Kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi önemli rahatsızlıklarla ilişkilendirilen yüksek kolesterol, vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bazı durumlarda ellerde ve ayaklarda hissedilen semptomların kolesterol seviyelerindeki yükselmeye işaret edebileceğini belirtiyor.