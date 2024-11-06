Bu belirtiye mutlaka dikkat edin: Yüksek kolesterolün gizli uyarısı

Kolesterol, vücudun belirli bir seviyede ihtiyaç duyduğu ancak aşırıya kaçtığında ciddi sağlık riskleri doğurabilen bir maddedir. Kan damarlarında biriken kötü kolesterol, damar tıkanıklıkları ve kalp rahatsızlıkları gibi önemli sorunlara yol açarak felç riskini de beraberinde getirebilir. Dr. Rahul Agrawal, yüksek kolesterolün genellikle sessiz seyrettiğini ancak bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterebileceğini vurguluyor.
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Kolesterol Seviyelerinin Yükseldiğini Gösteren Belirti
Kolesterol, vücuttaki seviyeleri dengede tutulmadığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir kan lipididir. Kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi önemli rahatsızlıklarla ilişkilendirilen yüksek kolesterol, vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bazı durumlarda ellerde ve ayaklarda hissedilen semptomların kolesterol seviyelerindeki yükselmeye işaret edebileceğini belirtiyor.
Ellerde Karıncalanma ve Ağrı Hissi Yüksek Kolesterolün Habercisi Olabilir
Yüksek kolesterolün yaygın belirtilerinden biri, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve ağrı hissidir. Dr. Rahul Agrawal'a göre, bu his kolesterol birikiminin kan damarlarını tıkaması sonucu oluşur ve kan dolaşımındaki kesintiler nedeniyle meydana gelir. Kandaki kolesterol seviyesi yükseldiğinde, kan akışı kalınlaşır, bu da sinirlerdeki kan akışını etkileyerek karıncalanma hissine yol açabilir.