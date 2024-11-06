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Bu belirtiye mutlaka dikkat edin: Yüksek kolesterolün gizli uyarısı

Kolesterol seviyelerinin yükselmesi vücutta önemli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kan damarlarında biriken kötü kolesterol, damar tıkanıklıklarına neden olarak kalp rahatsızlıkları ve inme gibi ciddi hastalıkları tetikleyebilir. Dr. Rahul Agrawal, "Yüksek kolesterol seviyeleri genellikle sessizdir ancak bazı fiziksel semptomlarla kendini gösterebilir" diyerek, yüksek kolesterolün vücutta oluşturduğu belirtilere dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:36 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 09:36
Bu belirtiye mutlaka dikkat edin: Yüksek kolesterolün gizli uyarısı

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Kolesterol, vücudun belirli bir seviyede ihtiyaç duyduğu ancak aşırıya kaçtığında ciddi sağlık riskleri doğurabilen bir maddedir. Kan damarlarında biriken kötü kolesterol, damar tıkanıklıkları ve kalp rahatsızlıkları gibi önemli sorunlara yol açarak felç riskini de beraberinde getirebilir. Dr. Rahul Agrawal, yüksek kolesterolün genellikle sessiz seyrettiğini ancak bazı fiziksel belirtilerle kendini gösterebileceğini vurguluyor.

Fotoğraflar: Takvim Fotoğraf ArşiviFotoğraflar: Takvim Fotoğraf Arşivi

Kolesterol Seviyelerinin Yükseldiğini Gösteren Belirti

Kolesterol, vücuttaki seviyeleri dengede tutulmadığında, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir kan lipididir. Kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme gibi önemli rahatsızlıklarla ilişkilendirilen yüksek kolesterol, vücutta çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir. Uzmanlar, bazı durumlarda ellerde ve ayaklarda hissedilen semptomların kolesterol seviyelerindeki yükselmeye işaret edebileceğini belirtiyor.

Ellerde Karıncalanma ve Ağrı Hissi Yüksek Kolesterolün Habercisi Olabilir

Yüksek kolesterolün yaygın belirtilerinden biri, ellerde ve ayaklarda karıncalanma ve ağrı hissidir. Dr. Rahul Agrawal'a göre, bu his kolesterol birikiminin kan damarlarını tıkaması sonucu oluşur ve kan dolaşımındaki kesintiler nedeniyle meydana gelir. Kandaki kolesterol seviyesi yükseldiğinde, kan akışı kalınlaşır, bu da sinirlerdeki kan akışını etkileyerek karıncalanma hissine yol açabilir.

Ksantom: Yüksek Kolesterolün Dikkat Çeken Belirtilerinden Biri

Dr. Kevin Martinez, yüksek kolesterolün deri altında yağlı büyümeler olan ksantomlara neden olabileceğini ifade ediyor. Bu büyümeler genellikle parmaklarda, ayaklarda, kalçalarda ve dirseklerde görülür. Ksantomlar, toplu iğne başı kadar küçükten üzüm kadar büyük boyutlara kadar değişebilir ve sarı-turuncu renkte, dokunmaya duyarlı yumrular halinde ortaya çıkabilir.

Yüksek Kolesterolü Düşürmek İçin Öneriler

Uzmanlar, kolesterol seviyelerini düşürmek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsenmesi gerektiğini belirtiyor. İşte kolesterolü dengelemek için bazı önemli ipuçları:

Sağlıklı Beslenme: Doymuş ve trans yağları sınırlandırarak, Omega-3 açısından zengin besinler tüketin. Lifli gıdalarla beslenmek de kolesterol seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Düzenli Egzersiz: Günlük hareketliliği artırmak, iyi kolesterol (HDL) seviyesini yükseltirken kötü kolesterolü düşürür.

Kilo Kontrolü: Fazla kilo, yüksek kolesterol riskini artırır. Dengeli bir diyet ve egzersiz ile kilo kontrolü sağlamak kalp sağlığına olumlu katkı sunar.

Alkol ve Sigara Tüketimini Sınırlandırma: Sigara, kötü kolesterolü artırırken iyi kolesterolü azaltabilir. Alkol tüketimini sınırlamak da kalp sağlığı açısından önemlidir.

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