Yüksek kolesterolu olanlar dikkat! Uzmanlardan karaciğer yağlanması uyarısı

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik hastalıklara zemin hazırlıyor. Ayrıca vücudun hayati organlarına da zarar veriyor. Bunun başında, karaciğer geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, günümüzde hemen herkesi tehdit eden karaciğer yağlanmasıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Sigara kullanımı, fazla kilo, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol, diyabet gibi faktörlerin, karaciğeri yağlandırdığını söylüyor.



PAKETLİYSE YEME!

Orta yaş ve üzeri kişilerin karaciğer yağlanmasına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Dr. Çetin Altunal, tedavi seçenekleriyle ilgili de bilgilendiriyor. "Yağlı ve kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca paketli ve işlenmiş gıdalard yenmemelidir. Obezite dolayısıyla karaciğer yağlanması sorunuyla karşılaşanların kilo vermesi gerekir. Özellikle bel çevresinin inceltilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, egzersiz yapmak önem taşır. Akdeniz tipi beslenmeye ek olarak haftada ortalama 3-4 gün egzersiz yapılmalıdır. Kahve; karaciğer için en faydalı içeceklerin başında gelir. Düzenli olarak kahve tüketildiği takdirde karaciğer yağlanmasının yanı sıra karaciğer kanserine de önlem alınmış olunur" diyor.







SKOLYOZU ERKEN TANIYIN

Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık ilerledikçe akciğer hastalıklarına, kalp, akciğer ya da başka iç organlarla ilgili problemlere yol açabiliyor. Yaşam kalitesini bozup ömrü kısaltıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Hekimler olarak biz mutlaka çocuklarınızı çıplak olarak önden ve arkadan gözlemleyin diyoruz. Sırttan baktığımız zaman baş her iki omuzun ortasında simetrik olarak duruyor mu diye bakmak lazım. Her skolyoz ameliyat edilmek zorunda değil. Egzersizle veya korseyle de tedavisi olabilir" ifadesini