Yüksek kolesterolu olanlar dikkat! Uzmanlardan karaciğer yağlanması uyarısı

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik hastalıklara zemin hazırlıyor. Ayrıca vücudun hayati organlarına da zarar veriyor. Bunun başında, karaciğer geliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal, günümüzde hemen herkesi tehdit eden karaciğer yağlanmasıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Sigara kullanımı, fazla kilo, hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol, diyabet gibi faktörlerin, karaciğeri yağlandırdığını söylüyor.
PAKETLİYSE YEME!
Orta yaş ve üzeri kişilerin karaciğer yağlanmasına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu belirten Dr. Çetin Altunal, tedavi seçenekleriyle ilgili de bilgilendiriyor. "Yağlı ve kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Ayrıca paketli ve işlenmiş gıdalard yenmemelidir. Obezite dolayısıyla karaciğer yağlanması sorunuyla karşılaşanların kilo vermesi gerekir. Özellikle bel çevresinin inceltilmesi gerekir. Bunun yanı sıra, egzersiz yapmak önem taşır. Akdeniz tipi beslenmeye ek olarak haftada ortalama 3-4 gün egzersiz yapılmalıdır. Kahve; karaciğer için en faydalı içeceklerin başında gelir. Düzenli olarak kahve tüketildiği takdirde karaciğer yağlanmasının yanı sıra karaciğer kanserine de önlem alınmış olunur" diyor.
SKOLYOZU ERKEN TANIYIN
Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalık ilerledikçe akciğer hastalıklarına, kalp, akciğer ya da başka iç organlarla ilgili problemlere yol açabiliyor. Yaşam kalitesini bozup ömrü kısaltıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Evrim Coşkun, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. "Hekimler olarak biz mutlaka çocuklarınızı çıplak olarak önden ve arkadan gözlemleyin diyoruz. Sırttan baktığımız zaman baş her iki omuzun ortasında simetrik olarak duruyor mu diye bakmak lazım. Her skolyoz ameliyat edilmek zorunda değil. Egzersizle veya korseyle de tedavisi olabilir" ifadesini
HER GÜN SÜT İÇİN KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİN
Osteoporoz yani kemik erimesi, 50 yaşın üzerindeki kadınlarda görülüyor. Dyt. Prof. Dr. Neriman İnanç, tedavinin yanı sıra doğru beslenmenin de önemine dikkat çekiyor. Günde 2 bardak süt içilmesini öneriyor. Şöyle devam ediyor: Osteoporoz kemiklerin güçlü ve sağlam kalması için gereken kalsiyumun büyük bir kısmının kaybolması anlamına gelir. Yaşlanma, hareketsiz yaşam tarzı ve menopozda östrojen hormonu seviyesinin azalmasıyla kemikler kendilerini yenileyemez. Bu dönemde kemikler her zamankinden daha fazla kalsiyuma ihtiyaç duyar. Günde içilecek ki bardak sütle gerekli vitaminler vücuda alınmış olur. Çocukluktan itibaren sağlıklı bir beslenmek, hastalıklardan korunmak için önem taşır.
BALIKLAMA SAĞLIK
Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balık tezgahları şenlendi! Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Duygu Yıldırım, şifa deposu balığın faydalarıyla ilgili bilgilendirdi. Balığın kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ve kemikleri güçlendirdiğine dikkat çekti. Sözlerine şöyle devam etti: Sık balık tüketenlerde Alzheimer riski düşüktür. Balığın yeşil yapraklı sebzeler ve limon ile tüketilmesi, faydalarını artırır.
BÖBREK DÜŞMANI TANSİYON
Kronik hastalıklar, hayati organlara zarar veriyor. Nefroloji Uzmanı Dr. Rana Ömürova, özellikle diyabet ve hipertansiyonun yol açtığı tehlikeye değiniyor. Kronik böbrek yetmezliğinin yüzde 60'ının bu iki sağlık sorunundan kaynaklandığını belirtiyor. Önerilerini sıralıyor: Yemeklerde tuz miktarını azaltın. Bunun yerine dereotu, maydanoz, limon ve sarımsak kullanın. Turşu ve konserve tüketimini sınırlandırın. Sebze-meyve yiyin.