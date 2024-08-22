Yüksek kolesterol akla zarar!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre demans hastalığı hızla artıyor. 2050 yılında dünya genelinde demans (bunama) ile yaşayan kişi sayısının 139-153 milyona ulaşması öngörülüyor. Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, hastalıkla ilgili şu uyarılarda bulunuyor:

RİSK FAKTÖRLERİ: Yaşlılık, demans için en güçlü risk faktörlerinden biridir. Çünkü yaşlandıkça beyin hücrelerinin hasar görme ve işlevlerini kaybetme olasılığı artar. Hipertansiyon, işitme bozukluğu, sigara içmek, obezite, depresyon, fiziksel hareketsizlik, diyabet, düşük sosyal iletişim, aşırı alkol tüketimi, travmatik beyin hasarı ve hava kirliliği hastalığın en büyük nedenidir. Özellikle görme kaybı ve yüksek kolesterolün beyin sağlığını olumsuz etkilemektedir.

SİGARA İÇMEYİN: Kan basıncının kontrol altında tutulması, işitme kaybının önlenmesi veya tedavi edilmesi, sigara içmeme, sağlıklı kilonun korunması, depresyonun tedavi edilmesi, fiziksel olarak aktif kalınması riski azaltır. Diyabetin yönetilmesi, sosyal iletişimin artırılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, beyin yaralanmalarının önlenmesi ve hava kirliliğinin azaltılması gibi faktörler de demans ihtimalini en aza indirir.