PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Yüksek kolesterol akla zarar!

Demans yani bunama artıyor. Dr. Oğuzhan Onultan, “Yüksek kolesterol, diyabet ve tansiyon hastalığa davetiye çıkarıyor” diyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Yüksek kolesterol akla zarar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre demans hastalığı hızla artıyor. 2050 yılında dünya genelinde demans (bunama) ile yaşayan kişi sayısının 139-153 milyona ulaşması öngörülüyor. Uzm. Dr. Oğuzhan Onultan, hastalıkla ilgili şu uyarılarda bulunuyor:

RİSK FAKTÖRLERİ: Yaşlılık, demans için en güçlü risk faktörlerinden biridir. Çünkü yaşlandıkça beyin hücrelerinin hasar görme ve işlevlerini kaybetme olasılığı artar. Hipertansiyon, işitme bozukluğu, sigara içmek, obezite, depresyon, fiziksel hareketsizlik, diyabet, düşük sosyal iletişim, aşırı alkol tüketimi, travmatik beyin hasarı ve hava kirliliği hastalığın en büyük nedenidir. Özellikle görme kaybı ve yüksek kolesterolün beyin sağlığını olumsuz etkilemektedir.

SİGARA İÇMEYİN: Kan basıncının kontrol altında tutulması, işitme kaybının önlenmesi veya tedavi edilmesi, sigara içmeme, sağlıklı kilonun korunması, depresyonun tedavi edilmesi, fiziksel olarak aktif kalınması riski azaltır. Diyabetin yönetilmesi, sosyal iletişimin artırılması, alkol tüketiminin sınırlandırılması, beyin yaralanmalarının önlenmesi ve hava kirliliğinin azaltılması gibi faktörler de demans ihtimalini en aza indirir.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Katil Timur Cihantimur hakkında yeni detay! Sırılsıklam aşık çıktı: Cezaevindeki tüm telefon haklarını sevgilisine kullandı
Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var
Türk Telekom
Reha Muhtar’ın sağlık durumu nasıl? | Deniz Uğur’un kaçırıldı demişti! Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz ortaya çıktı
Ankara’da başladı Bolu’ya sıçradı! Gerede’de orman yangını: Bir köy daha tahliye edildi
Brighton ile anlaşan Ferdi Kadıoğlu’nun Fenerbahçe’den ayrılma kararının perde arkasını TAKVİM araladı!
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Kaderimiz İstanbul’da belli olacak! Galatasaray Young Boys’a İsviçre’de 3-2 yenildi
Fed tutanakları yayımlandı! Faiz indirimi olacak mı?
CHP yandaşı Murat Ağırel’in ayakkabı yalanı elinde patladı! ’’Bir yılda değil 8 yılda dağıtıldı’’
Manisa’da hamile kadın sokak ortasında darp eden adam tutuklandı! | Ömer Çelik’ten tepki: Kadına şiddet insanlık dışıdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den terörle mücadele açıklaması: DEM Parti’ye hazine yardımı kesilsin
Hapisten çıkar çıkmaz Engin Polat’ın yanına koştu! Dilan Polat’a yasak listesi: Polatgiller’i artık böyle görmeyeceksiniz...
Putin 13 yıl sonra Çeçenistan’ı ziyaret etti hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü
Ankara’da atılan imza Kandil’deki terörist Mustafa Karasu’yu zıplattı! Misak-ı Milli korkusu
SON DAKİKA