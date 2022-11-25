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    Yüksek ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı... Tehlikenin yeni adı influenza

    Yüksek ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı... Günümüzde herkeste görülen bu şikayetler, ınfluenzanın belirtileri arasında yer alıyor! Büyükşehirlerde salgın hale gelerek kronik hastalığı olanları tehdit ediyor

    Tehlikenin yeni adı influenza

    Havalar iyice serinliyor. Virüsler de kol geziyor! Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye bağlı olarak daha hızlı yayılan virüsler, hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Günümüzde hemen herkes yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrısından yakınıyor! Kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreden alt solunum yolu enfeksiyonlarına ve hastane yatışlarına yol açıyor. Dr. Betül Sarıtaş influenza hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



    SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIR: Domuz gribi olarak da adlandırılan Influenza- A virüsü en sık solunum yoluyla bulaşır. Hapşırma ve öksürme sonrası virüsler 30-40 dakika boyunca havada asılı kalabilir ve bir metreden daha uzaktaki kişileri de enfekte edebilir. Influenza-A virüsü bulaştıktan sonra özellikle ilk 2 gün olmak üzere 5-10 güne kadar bulaştırıcılık devam edebilir.



    4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKAR: İnfluenza salgınları genelde ekim aylarında görülmeye başlar, ocakşubat aylarında en üst seviyeye ulaşır ve mart-nisan aylarında sıklığı giderek azalmaya başlar. Son günlerde çok sık görülen Influenza- A virüsü çocuğa bulaştıktan sonra hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması 1-4 gün arasında değişir.



        BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN: İnfluenza, ani başlayan yüksek ateş, halsizlik, yaygın kas ağrıları, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürükle belirti verir. Özellikle 5 günden uzun süren ateşin ihmal edilmemesi gerekir.



        NASIL KORUNMALI?
        Bağışıklığı düşük ve kronik hastalığa sahip olan çocuklar aşılanmalı. Grip olanlarla temastan kaçınılmalıdır. Hastaların bulunduğu ortamda maske takılmalı, öksürme ve hapşurma durumlarında ağız ve burun mendil ile kapatılmalıdır. Yemeklerden önce eller yıkanmalı, eller gün içinde yüze sürülmemelidir.

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        Haberler Sağlık Yüksek ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı... Tehlikenin yeni adı influenza
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