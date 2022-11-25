Yüksek ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı... Tehlikenin yeni adı influenza

Havalar iyice serinliyor. Virüsler de kol geziyor! Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye bağlı olarak daha hızlı yayılan virüsler, hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Günümüzde hemen herkes yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrısından yakınıyor! Kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreden alt solunum yolu enfeksiyonlarına ve hastane yatışlarına yol açıyor. Dr. Betül Sarıtaş influenza hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...