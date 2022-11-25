Yüksek ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı... Tehlikenin yeni adı influenza

Havalar iyice serinliyor. Virüsler de kol geziyor! Kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmeye bağlı olarak daha hızlı yayılan virüsler, hem çocukları hem de yetişkinleri tehdit ediyor. Günümüzde hemen herkes yüksek ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve kas ağrısından yakınıyor! Kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreden alt solunum yolu enfeksiyonlarına ve hastane yatışlarına yol açıyor. Dr. Betül Sarıtaş influenza hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
SOLUNUM YOLUYLA BULAŞIR: Domuz gribi olarak da adlandırılan Influenza- A virüsü en sık solunum yoluyla bulaşır. Hapşırma ve öksürme sonrası virüsler 30-40 dakika boyunca havada asılı kalabilir ve bir metreden daha uzaktaki kişileri de enfekte edebilir. Influenza-A virüsü bulaştıktan sonra özellikle ilk 2 gün olmak üzere 5-10 güne kadar bulaştırıcılık devam edebilir.
4 GÜN SONRA ORTAYA ÇIKAR: İnfluenza salgınları genelde ekim aylarında görülmeye başlar, ocakşubat aylarında en üst seviyeye ulaşır ve mart-nisan aylarında sıklığı giderek azalmaya başlar. Son günlerde çok sık görülen Influenza- A virüsü çocuğa bulaştıktan sonra hastalığın belirtilerinin ortaya çıkması 1-4 gün arasında değişir.