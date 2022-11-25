Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Destek gerek





AĞRILARINI AZALTIR

32 yaşındayım. Evliyim. 4 ve 9 yaşında iki çocuğum var. Her tarafım sık sık ağrıyor. Baktık romatizma yokmuş. O zaman neden her tarafım ağrıyor. Kaygılı bir yapım var. Ozon tedavisi iyi gelir mi?

Romatizma dışı ağrı ya neden olan hastalıklar araştırılmalı. Ancak bu tariflerin fibromiyalji dediğimiz bir durum. Kaygı durduk yere kaslarımızı sıkmamıza neden olabilir. Bize başvuran hastalarımızda aromaterapi, mezoterapi uygulamaları ile bu hastalığın rahatlamasını sağlıyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN