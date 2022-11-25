Kemiklerin dostu magnezyum! Hayati hormonların çalışmasını sağlamanın yanında kas ve sinir sistemini koruyor

Sağlıklı bir hayatın yolu doğru besinleri tüketmekten geçiyor. Magnezyum, tiroit, insülin ve östrojen gibi hayati hormonların çalışmasını sağlıyor. Kas ve sinir sistemini koruyor. Dr. Serhat Koran, magnezyum eksikliği halinde Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının görülme riskinin arttığını söylüyor. "Magnezyum ıspanak, pazı, brokoli ve enginar gibi sebzelerde bol miktarda bulunur. Ayrıca kaju, susam, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği gibi kuruyemişlerde, mercimek gibi baklagillerde, somon ve karides gibi deniz mahsullerinde magnezyum bulunmaktadır" diyor.



KAHVEYLE HATIRLAYIN

Dünya üzerinde, en çok ikram edilen kahve türü olan Türk kahvesi hem tadı hem de kokusuyla mest ediyor. Sağlığa olan sayısız faydasıyla da dikkat çekiyor. Dyt. Selva Oturakçıibogi ölçüyü kaçırmamak koşuluyla tüketilecek lezzetli bir Türk kahvesinin faydalarını açıklıyor.

Kahve, kanserli hücrelerin gelişmesini engeller. Safra asitlerinin üretimini uyararak kolonda sindirimi hızlandırır.

Tam bir kalp dostudur. Haftada 2-3 fincan Türk kahvesi içme kalp yetmezliği riskini azaltır.

Karaciğer harabiyetini azaltır. Toksinleri temizler.

Beyin ve damar sağlığını korur. Alzheimer hastalığı riskini yüzde 65 azaltır.



ŞİFA ZAMANI

Çeşit çeşit sebze ve meyveler, kasım ayında pazar tezgahlarını süslüyor. İçeriğindeki vitamin ve minerallerle vücuda şifa oluyor. Dr. Fevzi Özgönül, kasım ayının süper besinlerini açıklıyor...

ŞALGAM: Antioksidan etkisiyle kanser riskini azaltır.

HAVUÇ: Bol liflidir. İçerdiği A vitamini sayesinde bağışıklığı güçlendirir.

LAHANA: İltihabı önler. Kalp hastalıklarından korur.

BAL KABAĞI: Bağışıklığı destekler.

KEREVİZ: Kötü kolesterolü düşürür.

YER ELMASI: Kalp sağlığını korur. Bağışıklığı destekler.

KARNABAHAR: Antioksidan etkisiyle vücudu toksinlerden temizler.

BROKOLİ: Kalsiyum ve demir deposudur.

PIRASA: Tansiyonu düşürür. Kan yağlarını dengeler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN