Yorgunluk çekenler dikkat! Yorgunluğun nedeni magnezyum

Vitamin ve mineraller, insan vücudunun sağlıklı olması için önem taşıyor. Bunların başında magnezyum geliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, magnezyumun DNA sentezinden kas sağlığına, kan basıncından kısırlığa kadar birçok duruma etkisi olduğunu belirtiyor. "Toprağın magnezyum içeriğinin düşmesiyle sebze ve meyvelerin yetersiz magnezyum içermesi, karbonhidrat tüketiminin artması, aşırı kahve tüketimi, bağırsak hastalıkları sebebiyle emilim yetersizliği, D vitamini eksikliği, ishal ve aşırı terle vücutta sıvı kaybının fazla olması magnezyum eksikliğinin önemli sebepleridir" diyor. Magnezyum eksikliğinde yorgunluk, migren, diyabet ve kalp ritminde bozukluk gibi sorunların olduğunu belirtiyor. İçeriğinde magnezyum bulunan besinleri sıralıyor: Kabak çekirdeği, pazı, avokado, ıspanak, badem, muz, incir, tahıllar, mineralli su...



KARACİĞERE KARANFİL

Güzel kokusu ile karanfilin suyu, sindirim sorunlarını bitirir. İdrar yolu iltihabı ile savaşır. Vücuttaki yaşamsal organları korur. Karaciğer yağlanmasını önler.



BAĞIRSAKLARA YEŞİL ZEYTİN

Kahvaltı sofralarını süsleyen yeşil zeytin, kalbi güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Kilo vermeye yardımcı olur. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları korur.



KANSIZLIĞA ISPANAK

Düşük kalorisi sayesinde ıspanak, bağırsak sağlığını korumaya yardımcıdır. Katarakt ve sarı nokta hastalığıyla savaşır. Demir eksikliğini giderir. Kansızlığı bitirir.



KEÇİBOYNUZU KEMİK DOSTU

İçerdiği vitaminler sayesinde keçiboynuzu, vücuda güç verir. Kemik sağlığını korur. Toksinlerin temizlenmesini sağlar. Diyabeti önler.

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