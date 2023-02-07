Crush sendromu nedir, neden olur? Depremde crush sendromu BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ! Uzmanlar açıkladı! "Enkaz altında kalanların..."

Crush sendromu tedavisi ve belirtileri merak ediliyor. Deprem sonrasında oluşan sağlık sorunlarından biri olan crush sendromu ile ilgili detaylar merak konusu oldu.
CRUSH SENDROMU NEDİR, NE DEMEK?
Crush Sendromu kısaca ezilme nedeniyle yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu durumlarda hastada doku zedelenmesi ve kas nekrozu meydana geliyor.
Kasların çok fazla ezilmesi nedeniyle tedavi edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabilir. Hastalığın ölüme neden olmasındaki en büyük nedenler ileri derecede hipovolemik şok, hiperkalemi, hipokalemi, metabolik asidoz, akut myoglobulinürik böbrek yetmezliği ve kompartman sendromu olarak ön plana çıkıyor.