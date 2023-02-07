Crush sendromu nedir, neden olur? Depremde crush sendromu BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ! Uzmanlar açıkladı! "Enkaz altında kalanların..."

Yara alan ve ezilen kaslardaki azot oksite bağlı damar genişlemesi, hiperkalemi ya da hipokalemi ile hızlanarak tüm dolaşım sistemini olumsuz etkiler.

CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Crush sendromunda büyük bir kas kütlesinde ezilme veya yaralanma meydana gelir.

Enkaz altında kalan, sıkışan uzuvlarda hareket bozuklukları ve şişme/gerginlik yaşanabilir. Bu uzuvda nabız hissedilmeyebilir.

Crush sendromlu kişi enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebilir. Ancak bir süre sonra ezilen doku proteinleri kana karışır ve başta böbrek olmak üzere kalp ve akciğer bu durumdan etkilenir.

Crush sendromunun en dikkat çekici belirtisi idrarın renginin kahverengiye dönmesidir.

Halsizlik, ödem, düşük tansiyon görülebilir. Şok yaşanabilir.

Vücut kimyası bozulduğu için kusma, görülebilir.

Kanda üre, ürik asit, potasyum ve fosfat yükselebilir