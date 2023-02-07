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    • Sağlık
    • 07.02.2023 13:26
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    • 07.02.2023 13:26
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    Crush sendromu nedir, neden olur? Depremde crush sendromu BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ! Uzmanlar açıkladı! "Enkaz altında kalanların..."

    Crush Sendromu; ezilme biçiminde yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik sonucunda ortaya çıkar. Belirgin doku zedelenmesi ve kas nekrozu vardır. Kasların aşırı derecede ezilmesi, hızlı ve etkili bir tedavi uygulanmadığı durumda ölümle sonuçlanabilecek bir sürece ilerleyebilir. Crush Sendromu'nda ölüm nedeni ileri derecede hipovolemik şok, hiperkalemi, hipokalemi, metabolik asidoz, akut myoglobulinürik böbrek yetmezliği ve kompartman sendromudur. Crush sendromu tedavisi hakkında araştırmalar hızlandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Crush sendromu nedir, neden olur?

    Crush sendromu tedavisi ve belirtileri merak ediliyor. Deprem sonrasında oluşan sağlık sorunlarından biri olan crush sendromu ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

    CRUSH SENDROMU NEDİR, NE DEMEK?

    Crush Sendromu kısaca ezilme nedeniyle yaralanma, uzun süreli sıkışma ve hareketsizlik nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu durumlarda hastada doku zedelenmesi ve kas nekrozu meydana geliyor.

    Kasların çok fazla ezilmesi nedeniyle tedavi edilmemesi durumunda ölümle sonuçlanabilir. Hastalığın ölüme neden olmasındaki en büyük nedenler ileri derecede hipovolemik şok, hiperkalemi, hipokalemi, metabolik asidoz, akut myoglobulinürik böbrek yetmezliği ve kompartman sendromu olarak ön plana çıkıyor.

        Yara alan ve ezilen kaslardaki azot oksite bağlı damar genişlemesi, hiperkalemi ya da hipokalemi ile hızlanarak tüm dolaşım sistemini olumsuz etkiler.

        CRUSH SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Crush sendromunda büyük bir kas kütlesinde ezilme veya yaralanma meydana gelir.

        Enkaz altında kalan, sıkışan uzuvlarda hareket bozuklukları ve şişme/gerginlik yaşanabilir. Bu uzuvda nabız hissedilmeyebilir.

        Crush sendromlu kişi enkaz altından çıktığında sağlıklı görünebilir. Ancak bir süre sonra ezilen doku proteinleri kana karışır ve başta böbrek olmak üzere kalp ve akciğer bu durumdan etkilenir.

        Crush sendromunun en dikkat çekici belirtisi idrarın renginin kahverengiye dönmesidir.

        Halsizlik, ödem, düşük tansiyon görülebilir. Şok yaşanabilir.

        Vücut kimyası bozulduğu için kusma, görülebilir.

        Kanda üre, ürik asit, potasyum ve fosfat yükselebilir

        CRUSH SENDROMU TEDAVİSİ

        İleri seviyelerde Crush sendromunun böbrek yetmezliğine sebep olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Crush sendromunda ilk olarak böbrekler üzerindeki olumsuz etki azaltılmaya çalışılır. Tedavide erken müdahele oldukça önemlidir. Enkaz altından çıkarılan kişiye 'ilk yardım' uygulanır.

        Crush sendromu tespit edildikten sonra ilk başvurulan yöntem ise genellikle sıvı oranını artırmak olur. Potasyum değerinin düşürülmesi gerekir. Crush sendromunda tedavi uzman kişiler tarafından yürütülmelidir.
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        Haberler Sağlık Crush sendromu nedir, neden olur? Depremde crush sendromu BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ! Uzmanlar açıkladı! "Enkaz altında kalanların..."
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