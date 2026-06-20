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Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye

Yoğun iş temposu, düzenli beslenmeyi sürdürmeyi birçok kişi içni zorlaştırıyor. Beslenme Uzmanı Derya Eren, “Yeterli protein, lif ve su tüketmek; enerji seviyesini, odaklanmayı ve kilo kontrolünü destekliyor. “Ya hep ya hiç” yaklaşımı yerine porsiyon kontroülne odaklanın.” diyor.

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Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye
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  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yoğun iş temposunda her gün aynı saatlerde yemek yemenin mümkün olmadığı durumlarda sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmenin önemli olduğunu belirtti.
  • Eren, çantada veya ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi protein ve lif açısından zengin ara öğünlerin kan şekerini dengelediğini ve aşırı yeme eğilimini önlediğini ifade etti.
  • Uzman, enerji düşüşü yaşandığında şekerli atıştırmalıklar yerine protein ve lif içeren ara öğünler tercih edilmesini ve kahve tüketiminde miktar kontrolünün korunmasını önerdi.
  • Eren, iş yemeklerinde porsiyon kontrolüne odaklanılmasını, menüde kızartmalar yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle hazırlanan yemeklerin tercih edilmesini tavsiye etti.
  • Alışverişte 'fit', 'light' veya 'şekersiz' ifadelerine güvenilmemesi, ürünlerin içerik listesinin kontrol edilmesi ve hafta sonu hazırlık yapılarak sağlıklı alternatiflerin hazır bulundurulması önerildi.

Hızlı iş temposuna sahip kişiler için her gün aynı saatlerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği tüketmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. "Bu nedenle katı kurallar yerine sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmek daha önemli" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Buradaki temel hedef, gün boyunca vücudu uzun süre aç bırakmadan gerekli besin öğelerini karşılayabilmek.

Çantada ya da ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi seçenekler pratik çözümler arasında.

Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-2

Protein ve lif açısın-dan zengin bu ara öğünler, kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olurken enerji düşüşlerini azaltıyor ve akşam saatlerinde ortaya çıkabilen aşırı yeme eğiliminin önüne geçebiliyor" diyor.

İş yerindeki yoğun tempodan dolayı beslenmenizi ihmal etmeyin! (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)İş yerindeki yoğun tempodan dolayı beslenmenizi ihmal etmeyin! (Fotoğraflar AA Arşiv ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

10 ÖNEMLİ TAVSİYE

Derya Eren, yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için 10 tavsiye veriyor:

Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-3 1. Enerji düşüşü yaşandığında şekerli atıştırmalıklar yerine protein ve lif içeren ara öğünler tercih edin.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-4 2. Kahve tüketiminde miktar kontrolünü koruyun. Kahvenin yanında şekerli bisküvi, çikolata veya hamur işleri yerine daha dengeli seçeneklere yönelin.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-5 3. Her fincan kahvenin yanında bir bardak su içerek günlük sıvı alımını destekleyin.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-6 4. İş yemekleri ve sosyal buluşmalarda "ya hep ya hiç" yaklaşımı yerine porsiyon kontrolüne odaklanın.

Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-4


Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-5 5. Menü seçerken kızartmalar yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle hazırlanan yemekleri tercih edin.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-6 6. Tabağın yarısını sebzelerle tamamlayın, sosları ayrı isteyin ve karbonhidrat porsiyonlarını sınırlandırın.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-7 7. Tatlı isteği geldiğinde önce gerçekten aç olup olmadığınızı değerlendirin. Su içmek, kısa bir yürüyüş yapmak veya nefes molası vermek bu istekle baş etme noktasında yardımcı olabilir.

Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-5


Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-6 8. Alışveriş yaparken "fit", "light" veya "şekersiz" ifadelerine güvenmeyin. Ürünün içerik listesini ve eklenmiş şeker miktarını kontrol edin. Protein ve lif açısından zengin ürünleri tercih edin.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-7 9. Alışverişe aç çıkmamaya özen gösterin. Açlık hissi plansız ve yüksek kalorili seçimleri artırabilir.
Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-8 10. Hafta sonu kısa bir hazırlık yaparak sebzeleri doğrayın, baklagilleri porsiyonlayın ve sağlıklı alternatifleri hazır bulundurun. Böylece yoğun günlerde plansız ve sağlıksız seçimlerin önüne geçebilirsiniz.

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Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-10 Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-11 Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye-12

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