Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye

Alışverişte 'fit', 'light' veya 'şekersiz' ifadelerine güvenilmemesi, ürünlerin içerik listesinin kontrol edilmesi ve hafta sonu hazırlık yapılarak sağlıklı alternatiflerin hazır bulundurulması önerildi.

Eren, iş yemeklerinde porsiyon kontrolüne odaklanılmasını, menüde kızartmalar yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle hazırlanan yemeklerin tercih edilmesini tavsiye etti.

Uzman, enerji düşüşü yaşandığında şekerli atıştırmalıklar yerine protein ve lif içeren ara öğünler tercih edilmesini ve kahve tüketiminde miktar kontrolünün korunmasını önerdi.

Eren, çantada veya ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi protein ve lif açısından zengin ara öğünlerin kan şekerini dengelediğini ve aşırı yeme eğilimini önlediğini ifade etti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yoğun iş temposunda her gün aynı saatlerde yemek yemenin mümkün olmadığı durumlarda sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Hızlı iş temposuna sahip kişiler için her gün aynı saatlerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği tüketmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. "Bu nedenle katı kurallar yerine sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmek daha önemli" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Buradaki temel hedef, gün boyunca vücudu uzun süre aç bırakmadan gerekli besin öğelerini karşılayabilmek.

Çantada ya da ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi seçenekler pratik çözümler arasında.