Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmenin yolları: Uzmanından 10 altın tavsiye
Yoğun iş temposu, düzenli beslenmeyi sürdürmeyi birçok kişi içni zorlaştırıyor. Beslenme Uzmanı Derya Eren, “Yeterli protein, lif ve su tüketmek; enerji seviyesini, odaklanmayı ve kilo kontrolünü destekliyor. “Ya hep ya hiç” yaklaşımı yerine porsiyon kontroülne odaklanın.” diyor.
Hızlı Özet Göster
- Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, yoğun iş temposunda her gün aynı saatlerde yemek yemenin mümkün olmadığı durumlarda sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmenin önemli olduğunu belirtti.
- Eren, çantada veya ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi protein ve lif açısından zengin ara öğünlerin kan şekerini dengelediğini ve aşırı yeme eğilimini önlediğini ifade etti.
- Uzman, enerji düşüşü yaşandığında şekerli atıştırmalıklar yerine protein ve lif içeren ara öğünler tercih edilmesini ve kahve tüketiminde miktar kontrolünün korunmasını önerdi.
- Eren, iş yemeklerinde porsiyon kontrolüne odaklanılmasını, menüde kızartmalar yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle hazırlanan yemeklerin tercih edilmesini tavsiye etti.
- Alışverişte 'fit', 'light' veya 'şekersiz' ifadelerine güvenilmemesi, ürünlerin içerik listesinin kontrol edilmesi ve hafta sonu hazırlık yapılarak sağlıklı alternatiflerin hazır bulundurulması önerildi.
Hızlı iş temposuna sahip kişiler için her gün aynı saatlerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği tüketmek çoğu zaman mümkün olmayabiliyor. "Bu nedenle katı kurallar yerine sürdürülebilir beslenme alışkanlıkları geliştirmek daha önemli" diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Eren, "Buradaki temel hedef, gün boyunca vücudu uzun süre aç bırakmadan gerekli besin öğelerini karşılayabilmek.
Çantada ya da ofis çekmecesinde bulundurulabilecek yoğurt, kefir, taze meyve, çiğ kuruyemiş veya tam tahıllı sandviç gibi seçenekler pratik çözümler arasında.
Protein ve lif açısın-dan zengin bu ara öğünler, kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olurken enerji düşüşlerini azaltıyor ve akşam saatlerinde ortaya çıkabilen aşırı yeme eğiliminin önüne geçebiliyor" diyor.
10 ÖNEMLİ TAVSİYE
Derya Eren, yoğun iş temposunda sağlıklı beslenmeyi sürdürebilmek için 10 tavsiye veriyor:
1. Enerji düşüşü yaşandığında şekerli atıştırmalıklar yerine protein ve lif içeren ara öğünler tercih edin.
2. Kahve tüketiminde miktar kontrolünü koruyun. Kahvenin yanında şekerli bisküvi, çikolata veya hamur işleri yerine daha dengeli seçeneklere yönelin.
3. Her fincan kahvenin yanında bir bardak su içerek günlük sıvı alımını destekleyin.
4. İş yemekleri ve sosyal buluşmalarda "ya hep ya hiç" yaklaşımı yerine porsiyon kontrolüne odaklanın.
5. Menü seçerken kızartmalar yerine ızgara, fırın veya haşlama yöntemleriyle hazırlanan yemekleri tercih edin.
6. Tabağın yarısını sebzelerle tamamlayın, sosları ayrı isteyin ve karbonhidrat porsiyonlarını sınırlandırın.
7. Tatlı isteği geldiğinde önce gerçekten aç olup olmadığınızı değerlendirin. Su içmek, kısa bir yürüyüş yapmak veya nefes molası vermek bu istekle baş etme noktasında yardımcı olabilir.
8. Alışveriş yaparken "fit", "light" veya "şekersiz" ifadelerine güvenmeyin. Ürünün içerik listesini ve eklenmiş şeker miktarını kontrol edin. Protein ve lif açısından zengin ürünleri tercih edin.
9. Alışverişe aç çıkmamaya özen gösterin. Açlık hissi plansız ve yüksek kalorili seçimleri artırabilir.
10. Hafta sonu kısa bir hazırlık yaparak sebzeleri doğrayın, baklagilleri porsiyonlayın ve sağlıklı alternatifleri hazır bulundurun. Böylece yoğun günlerde plansız ve sağlıksız seçimlerin önüne geçebilirsiniz.