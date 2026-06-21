Türkiye'de her 5 kişiden 1'i bu hastalıkla savaşıyor: Reflü belirtileri, nedenleri ve ameliyatsız ARMA tedavisi
Reflü, mide yanması, göğüs ağrısı, yutma zorluğu ve geğirmeyle kendini gösteriyor. Ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyor. Prof. Dr. Gürhan Şişman, "Gece geç yemeyin. Yedikten sonra hemen uzanmayın. Tıkanırcasına beslenmeyin" diyor.
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- Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri akması ve Türkiye'de 5 kişiden 1'inde görülmesiyle yaygın bir sağlık sorunudur.
- Reflü belirtileri arasında mide yanması, göğüs ağrısı, yutma zorluğu ve geğirme yer alır.
- Reflüye hatalı yeme alışkanlıkları, asitli ve yağlı yiyecekler, obezite, stres ve bazı ilaçlar neden olabilir.
- Reflü tedavisinde cerrahi seçenekler ve ameliyatsız endoskopik tedavi yöntemleri kullanılabilir.
- Endoskopik tedavi yöntemleri, uzun süreli mide asidi baskılayıcı ilaç kullanan hastalar için önerilmektedir.
Yemeklerden sonra "Göğsüm yanıyor", "Ağzıma acı su geliyor", "Boğazımda gıcıklanma oluyor" diyorsanız, bu yakınmalarınızın nedeni reflü olabiliyor. Reflünün başlıca belirtileri mide yanması, göğüs ağrısı, yutma zorluğu ve geğirme olarak sıralanıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürhan Şişman, hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
5 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR
Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri akması anlamına geliyor. Genellikle mide yanması, göğüs ağrısı, yutma zorluğu ve bazen geğirme gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Uzun süreli reflü yemek borusunda tahriş ve hasara hatta zamanla ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Türkiye'de 5 kişiden 1'inde görülüyor. Üstelik beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, obezite ve stresin artması gibi faktörler nedeniyle bu oranın daha da yükselme eğiliminde olduğu biliniyor.
5 KİŞİDEN 1'İNDE GÖRÜLÜYOR
Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri akması anlamına geliyor. Genellikle mide yanması, göğüs ağrısı, yutma zorluğu ve bazen geğirme gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Uzun süreli reflü yemek borusunda tahriş ve hasara hatta zamanla ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Türkiye'de 5 kişiden 1'inde görülüyor. Üstelik beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, obezite ve stresin artması gibi faktörler nedeniyle bu oranın daha da yükselme eğiliminde olduğu biliniyor.
ASİTLİ İÇECEKLERI BIRAKIN!
Reflüye sebep olan faktörler arasında hatalı yeme alışkanlıkları (gece geç yeme, yedikten sonra hemen uzanma, tıkınırcasına beslenme), bazı asitli ve yağlı yiyeceklerin tüketimi, obezite, hamilelik, sigara kullanımı, alkol tüketimi, stres ve ağrı kesici kullanımı, kan sulandırıcı veya romatolojik ilaçlar yer alıyor.
AMELİYATSIZ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR
Cerrahi seçenek, diğer tedavilere yanıt vermeyen veya uygun olmayan hastalarda dikkate alınmalıdır. Ayrıca mide içeriğinin yemek borusuna geri akmasını önlemek için endoskopik olarak uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri arasında son zamanlarda ameliyatsız endoskopik tedavi de diyebileceğimiz ARMA yöntemi öne çıkıyor. Mide ile yemek borusu arasındaki kapağın gevşekliği olan, uzun süreli mide asidi baskılayıcı ilaç kullanan hastalara anti reflü endoskopik yöntemler uygulanmaktadır.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık