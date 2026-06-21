Türkiye'de her 5 kişiden 1'i bu hastalıkla savaşıyor: Reflü belirtileri, nedenleri ve ameliyatsız ARMA tedavisi

Reflüye hatalı yeme alışkanlıkları, asitli ve yağlı yiyecekler, obezite, stres ve bazı ilaçlar neden olabilir.

Reflüye sebep olan faktörler arasında hatalı yeme alışkanlıkları (gece geç yeme, yedikten sonra hemen uzanma, tıkınırcasına beslenme), bazı asitli ve yağlı yiyeceklerin tüketimi, obezite, hamilelik, sigara kullanımı, alkol tüketimi, stres ve ağrı kesici kullanımı, kan sulandırıcı veya romatolojik ilaçlar yer alıyor.

Reflü, mide içeriğinin yemek borusuna geri akması ve Türkiye'de 5 kişiden 1'inde görülmesiyle yaygın bir sağlık sorunudur. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık

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Cerrahi seçenek, diğer tedavilere yanıt vermeyen veya uygun olmayan hastalarda dikkate alınmalıdır. Ayrıca mide içeriğinin yemek borusuna geri akmasını önlemek için endoskopik olarak uygulanan çeşitli tedavi yöntemleri arasında son zamanlarda ameliyatsız endoskopik tedavi de diyebileceğimiz ARMA yöntemi öne çıkıyor. Mide ile yemek borusu arasındaki kapağın gevşekliği olan, uzun süreli mide asidi baskılayıcı ilaç kullanan hastalara anti reflü endoskopik yöntemler uygulanmaktadır.