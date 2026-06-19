Masa başında çalışanlara kritik uyarı: Fazla oturmak ölüm riskini artırıyor

ABD'de bireylerin ortalama günde 6 saatten fazla oturduğu ve bu sürenin azaltılmasının kritik olduğu vurgulandı.

Günde 2 saatin altında veya 6 saatin üzerinde oturan kişilerde olumsuz sağlık sonuçlarının daha sık görüldüğü tespit edildi.

Çin'de 41 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan araştırma, günlük ortalama 4 saat oturmanın en düşük sağlık riskine sahip olduğunu ortaya koydu.

Çin'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir araştırma, oturma alışkanlıkları ile yaşam süresi arasındaki ilişkiye yeni bir bakış açısı getirdi. On yılı aşkın süre boyunca takip edilen on binlerce yetişkinin verileri, ne aşırı hareketsizliğin ne de sürekli hareket halinde olmanın tek başına ideal olmadığını gösterdi. Araştırmacılar, belirli bir düzeyde oturmanın bazı bireylerde sağlık açısından fayda sağlayabileceğini belirtiyor.

ARAŞTIRMA OTURMA SÜRESİNE İLİŞKİN YENİ BULGULAR ORTAYA KOYDU

Uzun süre hareketsiz kalmanın kalp hastalıklarından obeziteye kadar birçok sağlık sorunuyla bağlantılı olduğu biliniyor. Buna rağmen Çinli bilim insanlarının yürüttüğü yeni çalışma, oturma süresinin sağlık üzerindeki etkilerinin sanılandan daha karmaşık olabileceğini gösterdi.

41 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği araştırmada, sağlık açısından en düşük risk seviyesinin günlük ortalama dört saatlik oturma süresinde görüldüğü belirlendi. Buna karşılık iki saatin altında veya altı saatin üzerinde oturan kişilerde olumsuz sağlık sonuçlarının daha sık ortaya çıktığı tespit edildi.

HERKES İÇİN AYNI KURAL GEÇERLİ DEĞİL

Araştırmacılar, oturma süresinin etkilerinin bireylerin yaşam tarzına göre değişebileceğini vurguluyor. Özellikle gün boyunca yoğun fiziksel efor gerektiren işlerde çalışan kişiler için belirli ölçüde oturmanın dinlenme ve toparlanma açısından yarar sağlayabileceği ifade edildi.

Bilim insanları yaptıkları değerlendirmede, aşırı oturmanın halen sağlık açısından risk oluşturmaya devam ettiğini ancak oturma ile sağlık arasındaki ilişkinin kişinin günlük aktivite düzeyine bağlı olarak değişebileceğini belirtti. Düzenli ve yoğun fiziksel aktivite yapan bireylerde orta seviyede oturmanın zararlı olmayabileceği, hatta bazı durumlarda olumlu etkiler yaratabileceği kaydedildi.

ÖLÜM RİSKİNİ AZALTAN DAVRANIŞLAR İNCELENDİ

Araştırmanın detaylarında, günlük zaman kullanımındaki değişikliklerin sağlık üzerindeki etkileri de değerlendirildi. Günde dört saatten daha az oturan bireylerin, fiziksel aktivite için ayırdıkları 30 dakikayı uykuya veya oturmaya kaydırmaları durumunda ölüm risklerinde yüzde 4 ila yüzde 6 arasında düşüş gözlendi.

Buna karşın günlük dört saatin üzerinde oturan kişilerde farklı bir tablo ortaya çıktı. Bu grupta yer alan bireyler, oturarak geçirdikleri 30 dakikayı fiziksel aktiviteyle değiştirdiklerinde benzer hatta daha yüksek düzeyde sağlık kazanımları elde etti.

MEVCUT TAVSİYELERİ DESTEKLEYEN SONUÇLAR

Araştırmanın yayımlandığı Spor ve Sağlık Bilimleri Dergisi, elde edilen sonuçların uzun süredir önerilen "daha az otur, daha fazla hareket et" yaklaşımını desteklediğini belirtti. Uzmanlara göre özellikle uzun süre hareketsiz kalan bireylerin günlük hareket miktarını artırması büyük önem taşıyor.

UZUN SÜRE OTURMANIN RİSKLERİ DEVAM EDİYOR

Yeni bulgular bazı durumlarda orta düzeyde oturmanın yararlı olabileceğini gösterse de uzmanlar uzun süreli hareketsizliğin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmeye devam ediyor.

UC Davis araştırmacılarının değerlendirmelerine göre, günde sekiz saat veya daha fazla oturmak vücut kitle indeksinin yükselmesine ve kolesterol seviyelerinin artmasına neden olabiliyor. Mayo Clinic ise düzenli fiziksel aktivite yapılmadan geçirilen sekiz saatin üzerindeki oturma süresinin, ölüm riskini önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

ABD'de yaşayan bireylerin ortalama olarak günde altı saatten fazla oturduğu ifade edilirken, uzmanlar bu sürenin azaltılmasının sağlık açısından kritik olduğunu vurguluyor.

KARDİYOVASKÜLER RİSKTE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Mayo Clinic spor hekimliği uzmanlarından Callie Davies, yapılan araştırmaların günlük 6 ila 8 saatin üzerinde oturmanın kalp ve damar hastalıkları riskini ciddi biçimde yükselttiğini gösterdiğini söyledi. Davies'e göre uzun süreli hareketsizlik, kardiyovasküler olayların görülme olasılığında yüzde 125 ila yüzde 150 arasında artışla ilişkilendiriliyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizin yanı sıra gün içinde sık sık hareket etmeyi ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamayı öneriyor.

(Takvim foto arşiv, Spor ve Sağlık Bilimleri Dergisi)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Sağlık