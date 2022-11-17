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    Yoğun bel ağrısı mesane tümörünün habercisi! Rezene ve kuşburnu hastalara umut oluyor

    Yoğun bel ağrısı ile sinyal veren mesane tümörü, erkekleri tehdit ediyor. Tarçın, rezene ve kuşburnu gibi bitkiler, tedavide hastalara umut oluyor. İşte detaylar...

    Rezene-kuşburnu kanserin umudu

    Ürolojik hastalıklar, erkeklerin en korktuğu rahatsızlıkların başında geliyor. Erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat fazla görülen mesane tümörü, hayatı tehdit ediyor. Sigara kullanımı, bu hastalığın oluşuma riskini yüzde 50 artırıyor. Uzmanlar, mesane tümörü ve korunma yolları hakkında şu bilgileri veriyor...



    RİSKLİ YAŞ 50...
    Mesane tümörlerinin görülme riski, erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazladır. Bu tümörlerin yüzde 90'ı ne yazık ki kötü huyludur. Geri kalan yüzde 10'luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Mesane kanseri 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkar. Yoğun sigara kullanımı nedeniyle bu hastalık artık 20'li yaşlarda bile görülebiliyor.



    TEDAVİSİ MÜMKÜN
    Mesane kanserinde ameliyat, tedavinin ilk adımını oluşturuyor. Başlangıçta, kapalı yolla yapılan mesane tümörünün çıkartılması hastalığın tanı ve evrelemesini kolaylaştırıyor. Daha sonra hastalığın evre ve derecelerine bağlı olarak ileri tedaviler planlanıyor. Tedavi sonrasında hastaların yaşam tarzında da değişikliğe gitmesi gerekiyor. Uzmanlar, tedavi sonrasında en az 5 yıl boyunca hastaların düzenli takipte kalmalarını öneriyor.



        İDRARDA KAN VARSA DİKKAT
        Mesane tümörü, erken evrede belirti verebiliyor. Özellikle idrarda kan, bu hastalığın en önemli belirtisini oluşturuyor. Ayrıca sık idrara çıkmak, sırt ağrısı, iştah kaybı, nedensiz kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk ve vücuttaki iltihaplanmalar da bu hastalığın önemli belirtilerini oluşturuyor.



        NASIL BESLENMELİ?
        Uzmanlar, günde 2 litre su içilmesini öneriyor. Bitkisel çaylar etkili oluyor. Yeşil çay, biberiye, ananas ve avokado kanserli hücrelerin yayılmasını engelliyor. Maydanoz, ada çayı, kuşburnu, rezene, tarçın ve papatya çayı da tümörle mücadele ediyor.

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        Haberler Sağlık Yoğun bel ağrısı mesane tümörünün habercisi! Rezene ve kuşburnu hastalara umut oluyor
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