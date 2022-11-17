Yoğun bel ağrısı mesane tümörünün habercisi! Rezene ve kuşburnu hastalara umut oluyor

Ürolojik hastalıklar, erkeklerin en korktuğu rahatsızlıkların başında geliyor. Erkeklerde kadınlara oranla 3-4 kat fazla görülen mesane tümörü, hayatı tehdit ediyor. Sigara kullanımı, bu hastalığın oluşuma riskini yüzde 50 artırıyor. Uzmanlar, mesane tümörü ve korunma yolları hakkında şu bilgileri veriyor...
RİSKLİ YAŞ 50...
Mesane tümörlerinin görülme riski, erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazladır. Bu tümörlerin yüzde 90'ı ne yazık ki kötü huyludur. Geri kalan yüzde 10'luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Mesane kanseri 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkar. Yoğun sigara kullanımı nedeniyle bu hastalık artık 20'li yaşlarda bile görülebiliyor.
TEDAVİSİ MÜMKÜN
Mesane kanserinde ameliyat, tedavinin ilk adımını oluşturuyor. Başlangıçta, kapalı yolla yapılan mesane tümörünün çıkartılması hastalığın tanı ve evrelemesini kolaylaştırıyor. Daha sonra hastalığın evre ve derecelerine bağlı olarak ileri tedaviler planlanıyor. Tedavi sonrasında hastaların yaşam tarzında da değişikliğe gitmesi gerekiyor. Uzmanlar, tedavi sonrasında en az 5 yıl boyunca hastaların düzenli takipte kalmalarını öneriyor.