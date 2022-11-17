Yoğun bel ağrısı mesane tümörünün habercisi! Rezene ve kuşburnu hastalara umut oluyor





RİSKLİ YAŞ 50...

Mesane tümörlerinin görülme riski, erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazladır. Bu tümörlerin yüzde 90'ı ne yazık ki kötü huyludur. Geri kalan yüzde 10'luk kısmını ise iyi huylu tümörler oluşturur. Mesane kanseri 50'li yaşlardan sonra daha sık ortaya çıkar. Yoğun sigara kullanımı nedeniyle bu hastalık artık 20'li yaşlarda bile görülebiliyor.