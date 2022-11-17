Her yıl 200 bin kişi oluyor! Bu belirtiler varsa felç geçirmiş olabilirsiniz! Erken teşhis için buna dikkat!

Günümüzde sıklıkla görülen hastalıkların en büyük nedenleri arasında yanlış ve düzensiz beslenme ile egzersizin yer almadığı hareketsiz yaşam tarzı bulunur. Bu sağlıksız ve yaşam kalitesini düşüren alışkanlıklar giderek artarken damar sertliği ile birlikte başta kalp hastalıkları olmak üzere, ciddi sağlık problemlerine yol açar.
FELÇ NEDİR?
Felç, vücutta vasküler (damarsal) olaylara bağlı ani gelişen fokal nörolojik belirtiler için kullanılır. İnme sonrası kişi birçok işi yapmada yakınlarına bağımlı hale gelebilir. Ayrıca inme en fazla fonksiyon kaybına, diğer bir deyişle kalıcı engelliliğe yol açan hastalıklar arasında ilk sıralarda yer almaktadır ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.
FELÇ NEDEN OLUR?
Beynin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında, beyin dokusunun oksijen ve besinden yoksun kalmasına bağlı inme (felç) meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur.
İnmenin iki çeşidi vardır. Bunlar damar tıkanıklığına bağlı iskemik inme veya kan damarı sızıntısına bağlı hemorajik inmedir. Bazı hastalarda beyine giden kan akışının geçici olarak kesilmesi ile oluşan kalıcı belirtilere neden olmayan geçici iskemik atak (GİA&TİA) ortaya çıkar.