Her yıl 200 bin kişi oluyor! Bu belirtiler varsa felç geçirmiş olabilirsiniz! Erken teşhis için buna dikkat!

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Felç kolay bir şekilde fark edilen bir hastalık değildir. Ancak felç tedavisinin başarılı olabilmesi için belirtilerinin erken fark edilip, hastanın bir an önce doktora götürülmesi gerekmektedir. İnme olarak da adlandırılan felcin en tehlikeli yanı ise ani bir şekilde meydana gelmesidir. Ani gelişen inmenin yakınmaları ve belirtilerini ise hemen analiz etmek burada hayati önem taşımaktadır. İşte mutlaka dikkate alınması ve bilinmesi gereken ilk belirtiler…

1- En sık rastlanılan belirti; vücudun yarısında güçsüzlük ve uyuşma, kolunu bacağını kaldıramama, hissizlik şikayetleridir.

Eğer bu durum aniden ortaya çıkmışsa ya beyni besleyen bir damar tıkanmıştır ya da daha az olasılıkla beyinde bir kanama ortaya çıkmıştır.

2- İkinci sık rastlanılan şikayet hastanın konuşmada zorluk çekmesidir.

Hastada ya kelimeler anlaşılmaz bir şekilde ağızdan çıkar ya da doğru kelime çıksa bile telaffuzda zorluk, dilin dönmemesi, peltek konuşma görülebilir.