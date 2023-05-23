Yeşillik ye Alzheimer olma: Vitamin eksiklikleri unutkanlığa neden olabilir! Beslenme şeklinizi değiştirin

Daha çok bunama olarak bilinen Alzheimer, ileri yaşlarda görülüyor. 60'lı yaşların ardından her 100 kişiden 8'inde ortaya çıkıyor. Nöroloji Uzmanı Doktor Faik İlik, Alzheimer'a yakalanmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguluyor. "Bazı vitamin eksiklikleri ve tiroit hastalıkları da unutkanlığa neden olabilir. Bu nedenle unutkanlığı olan hastalar mutlaka Nöroloji'ye görünmelidir" uyarısında bulunuyor. Sosyal yaşama ve beslenme şekline dikkat çekiyor. "Tansiyonumuzu ve kandaki kolesterol düzeyini normal aralıkta tutmalıyız. Akdeniz diyeti ile beslenmeliyiz. Zeytinyağı, yeşil sebze ve balık ağırlıklı. Yürüyüş yapmalıyız" diyor.

ANEMİ NEFES KESİYOR

Toplumda en sık görülen hastalıkların başında, anemi yani genel olarak bilinen adıyla kansızlık geliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zahide Karaca aneminin beslenme yetersizliğinin yanı sıra kanser gibi ciddi hastalıkların da belirtisi olabileceğini söylüyor. Aneminin halsizlik, çabuk yorulma ve nefes darlığı ile belirti verdiğine dikkat çekiyor.

Hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Karaca sözlerine şöyle devam ediyor: Hastalık tedavi edilmezse vücut, oksijen yetersizliği sorununu yaşıyor ve bütün organlar zorlanmaya başlıyor. Kalpte büyüme ve kalp yetmezliği gelişebiliyor. Bununla birlikte akciğerler de zorlandığı için nefes darlığı da gelişebiliyor.



HARDAL ZAYIFLATIR

Kalsiyum ve lif deposu hardal, kanserli hücreleri öldürür. İltihaplanmayı azaltır ve sedef hastalığına iyi gelir. Kansızlığı bitirir. Kemikleri güçlendirir. Sindirimi hızlandırır, zayıflatır.



KARACİĞERE ZEYTİN

Sabah kahvaltılarını süsleyen mucize lezzet zeytin, antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Kalp sağlığını korur. Bağırsak ve meme kanserini önler. Karaciğeri korur.



FINDIKLA GENÇ KAL

Beyin sağlığını koruyan fındık, Alzheimer riskini azaltır. Kemikleri güçlendirir. Kas ağrıları ve krampları dindirir. Bağışıklığı güçlendiren fındık, kalp sağlığını korur. Yaşlanmayı geciktirir.