Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin yaklaşık bir yıl önce başlattığı yerli ilaç konusunda büyük bir başarı yakalandı. 11 ilacın ham maddesi için patent başvurusu yapılırken, 3 ilaçta ise üretim aşamasına geçildi.
Türkıye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, stratejik öneme sahip 100 ilacın ham maddesinin yerli imkanlarla üretilmesi için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde oluşturulan geniş araştırma ekibinin çalışmaları sonucunda, bugüne kadar geliştirilen 11 ilaç ham maddesi için patent başvurusu yapılırken, 3 ilaçta ise laboratuvar sürecinin tamamlanmasının ardından üretim aşamasına geçildi. Böylece proje, yalnızca bilimsel araştırma boyutunda kalmayıp sanayiye ve sağlık sektörüne katkı sağlayacak somut bir noktaya ulaşmış oldu.
Çalışmalarda farklı fakülte ve araştırma merkezlerinden 88 akademisyen görev alıyor. Kimya, eczacılık, biyoteknoloji, tıp ve mühendislik alanlarında uzman akademisyenler, yerli ve milli ilaç geliştirilmesine yönelik disiplinler arası bir çalışma yürütüyor.