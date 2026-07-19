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Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti

Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin yaklaşık bir yıl önce başlattığı yerli ilaç konusunda büyük bir başarı yakalandı. 11 ilacın ham maddesi için patent başvurusu yapılırken, 3 ilaçta ise üretim aşamasına geçildi.

Kaynak Gazete
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Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti

Türkıye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, stratejik öneme sahip 100 ilacın ham maddesinin yerli imkanlarla üretilmesi için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında şu anda fabrikamız hazır olsa ton işi üretime girebiliriz” dedi. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında şu anda fabrikamız hazır olsa ton işi üretime girebiliriz” dedi. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde oluşturulan geniş araştırma ekibinin çalışmaları sonucunda, bugüne kadar geliştirilen 11 ilaç ham maddesi için patent başvurusu yapılırken, 3 ilaçta ise laboratuvar sürecinin tamamlanmasının ardından üretim aşamasına geçildi. Böylece proje, yalnızca bilimsel araştırma boyutunda kalmayıp sanayiye ve sağlık sektörüne katkı sağlayacak somut bir noktaya ulaşmış oldu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti-3

Çalışmalarda farklı fakülte ve araştırma merkezlerinden 88 akademisyen görev alıyor. Kimya, eczacılık, biyoteknoloji, tıp ve mühendislik alanlarında uzman akademisyenler, yerli ve milli ilaç geliştirilmesine yönelik disiplinler arası bir çalışma yürütüyor.

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Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti-5 Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti-6 Erzurum Atatürk Üniversitesi yerli ilaç projesinde 11 patent başvurusu yaptı, 3 ilaç üretime geçti-7
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