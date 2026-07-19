Türkıye'nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen proje kapsamında, stratejik öneme sahip 100 ilacın ham maddesinin yerli imkanlarla üretilmesi için yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Kan sulandırıcı, tansiyon ilacı ve alerji ilacında şu anda fabrikamız hazır olsa ton işi üretime girebiliriz” dedi. (Fotoğraflar AA, Takvim Foto Arşivi ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde oluşturulan geniş araştırma ekibinin çalışmaları sonucunda, bugüne kadar geliştirilen 11 ilaç ham maddesi için patent başvurusu yapılırken, 3 ilaçta ise laboratuvar sürecinin tamamlanmasının ardından üretim aşamasına geçildi. Böylece proje, yalnızca bilimsel araştırma boyutunda kalmayıp sanayiye ve sağlık sektörüne katkı sağlayacak somut bir noktaya ulaşmış oldu.