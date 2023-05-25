Yeni geliştirilen tedavi yöntemleri böbrek taşını ortadan kaldırıyor!

Böbrek taşı, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücuttaki atık ürünlerin kandan temizlenmesini sağlayan bu organın sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek taşı tedavi yöntemlerinden biri olan "retrograd intrarenal cerrahi" kısaca RIRS hakkında bilgiler veriyor.
HER YAŞ GRUBU VAR
Özkan şunları söylüyor: Taşlar, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülen şiddetli ağrı gibi farklı belirtiler göstermektedir. Özellikle son teknolojik gelişmelerle birlikte böbrek içindeki kırılamayan ya da düşürülemeyecek boyuttaki taşların tedavisinde yenilik olarak kesisiz kurtulma imkanı doğmuştur.
Fleksibl URS denilen esnek, yumuşak bir cihazla böbrek içine kadar ulaşılır. Burada düşmesi mümkün olmayan 1 cm üzerindeki taşların, 2 veya 3 cm kadar olan taşların lazer yöntemiyle kum haline getirilip idrar yolundan akıtılması ve dökülmesi sağlanmaktadır. Bu yöntem, herkese ve her yaş grubuna uygulanabilir. Tedavinin süresi taşın büyüklüğüyle orantılıdır.
SAĞLIĞA 40 YIL HATIRI VAR
Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden Türk kahvesi, sohbetleri tatlandırıyor. Besleyici içeriği ile vücudu da koruyor. Zihni açan, vücuda enerji veren Türk kahvesi, kalp sağlığını da koruyor. Uzmanların, günde 2 fincan içilmesini önerdiği Türk kahvesinin faydaları şöyle sıralanıyor:
-Siroz hastalığına iyi gelir.
-Vücuda güç ve enerji verir.
-Düzenli tüketildiğinde meme, kolon ve rahim kanserinden korur.
-Cildin erken yaşlanmasını önler.
-Kemikleri güçlendirir.
-Solunum yolu iltihaplarını giderir.
-Kan basıncını düzenler.
-Parkinson riskini azaltır.
MİGRENİN İLACI SUSAMDA SAKLI
Sağlıklı bir hayat isteyenler, şifayı doğada buluyor. Özellikle doğal bitkisel yağlar, pek çok hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Uzak Doğu'da sık kullanılan susam yağı, değerli ve tedavi edici bir yağ olarak dikkat çekiyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
-Uykusuzluğu bitirir.
-Diyabetle savaşır. Kan şekerini dengeler.
-Damar sertliği ve kalp krizi riskini azaltır.
-Astım ve nefes darlığı sorunlarını azaltır.
-Sindirimi hızlandırır. Kabızlığı engeller.
-Kemik ve kasları güçlendirir.
-Migrene iyi gelir.
FAZLA ET TÜKETMEK AĞIZ KOKUSU NEDENİ
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ali Osman Aksoy, Beslenme alışkanlıklarından karaciğer yetmezliğine kadar pek çok nedenle ortaya çıkan ağız kokusunun yüzde 90'ının üst solunum yolu rahatsızlıklarından kaynaklandığını söyledi. Ayrıca sürekli et tüketen kişilerde ağız kokusunun daha yaygın görüldüğünü belirtti. "Kronik ağız kokusunun tedavi sürecinde bol su tüketimi ve şekersiz sakız çiğnenmesi önerilir. Yemeklerden sonra tarçın ve antiseptik gargara kullanmak, kokunun etkisini azaltacaktır" dedi.
TİROİDE BADEM ETKİSİ
Günde 10-15 adet tüketilmesi önerilen badem, içerdiği faydalı yağlar ile böbrekleri güçlendirir. Safra taşı oluşumunu engeller. Kolesterolün dengelenmesini sağlar. Kalp ve damar hastalıklarından korur. Tiroit düşüklüğünün nedeni olan depresyon ve baş ağrısı şikayetlerini azaltır.
KABIZLIĞA KUŞBURNU
Kuşburnu, kansızlığa iyi gelir. Gözleri korur. Cildi güzelleştirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Kansere karşı korur.
KOLESTEROLE ÇARE BAMYA
Bamya, bağırsak hareketlerini düzenler. Bilişsel fonksiyonları iyileştirir. Vücutta bulunan kolesterolü dengeler. Kilo vermeye yardımcıdır.