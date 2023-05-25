Yeni geliştirilen tedavi yöntemleri böbrek taşını ortadan kaldırıyor!

Böbrek taşı, toplumda en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücuttaki atık ürünlerin kandan temizlenmesini sağlayan bu organın sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Gürkan Özkan, böbrek taşı tedavi yöntemlerinden biri olan "retrograd intrarenal cerrahi" kısaca RIRS hakkında bilgiler veriyor.





HER YAŞ GRUBU VAR

Özkan şunları söylüyor: Taşlar, sırtta, kaburgaların altında, alt karın bölgesinde ve kasıklarda görülen şiddetli ağrı gibi farklı belirtiler göstermektedir. Özellikle son teknolojik gelişmelerle birlikte böbrek içindeki kırılamayan ya da düşürülemeyecek boyuttaki taşların tedavisinde yenilik olarak kesisiz kurtulma imkanı doğmuştur.

Fleksibl URS denilen esnek, yumuşak bir cihazla böbrek içine kadar ulaşılır. Burada düşmesi mümkün olmayan 1 cm üzerindeki taşların, 2 veya 3 cm kadar olan taşların lazer yöntemiyle kum haline getirilip idrar yolundan akıtılması ve dökülmesi sağlanmaktadır. Bu yöntem, herkese ve her yaş grubuna uygulanabilir. Tedavinin süresi taşın büyüklüğüyle orantılıdır.

SAĞLIĞA 40 YIL HATIRI VAR

Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden Türk kahvesi, sohbetleri tatlandırıyor. Besleyici içeriği ile vücudu da koruyor. Zihni açan, vücuda enerji veren Türk kahvesi, kalp sağlığını da koruyor. Uzmanların, günde 2 fincan içilmesini önerdiği Türk kahvesinin faydaları şöyle sıralanıyor:

-Siroz hastalığına iyi gelir.



-Vücuda güç ve enerji verir.



-Düzenli tüketildiğinde meme, kolon ve rahim kanserinden korur.



-Cildin erken yaşlanmasını önler.



-Kemikleri güçlendirir.



-Solunum yolu iltihaplarını giderir.



-Kan basıncını düzenler.



-Parkinson riskini azaltır.