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    Yeme bozukluğuna dikkat | Uzman isim uyardı! Arkasında yatan asıl neden...

    Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, yeme bozukluğunun psikolojik olarak değerlendirilmesine dikkat çekerek, depresyon ve kaygının tedavi edilmediği taktirde obeziteye yol açtığını ifade etti. İşte sizler için derlediğimiz 11 temmuz tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Depresyona yenilmeyin!

    Psikiyatri Uzmanı Dr. Meral Oran Demir, yeme bozukluğunun psikolojik açıdan da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Depresyon ve kaygının tedavi edilmediği taktirde obeziteye yol açtığını belirtti.



    Şunları kaydetti: Yeme bozuklukları klasik psikiyatri tanı sistemlerinde anoreksiya nervoza, bulimiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğudur.

    Bu tanıların yanı sıra çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitenin psikolojik yönü üzerinde çok önemli kanıtlar vardır. Ayrıca tanı sistemlerinde henüz yer almasa da ortoreksiya nervoza (sağlıklı yemek takıntısı), aerobik nevroza (aşırı ve takıntılı bir şekilde egzersiz yapmak), yeme bağımlılığı, gece yeme bozukluğu da yemek yeme davranışı ile ilgili karşılaşılan durumlardır.



    Ayrıca yapılan çok sıkı diyetler sırasında da psikiyatrik şikâyetler, hayattan zevk alamama, kaygı gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır.

    KARPUZ MUCİZESİ



        Yaz aylarının baş tacı olan karpuz, ağızları tatlandırıyor. Harareti alan bu mucize meyve içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı da koruyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Seda Demetgül, yediden yetmişe herkesin severek tükettiği karpuzun faydalarını açıklıyor. "Karpuz kan dolaşımını hızlandırır ve zararlı maddeleri damarlarınızdan uzak tutarak kolesterol seviyesinin yükselmesini engeller. Bol su içeriğiyle vücutta su kaybını engellemektedir. Aynı zamanda karpuz içerdiği likopen ile prostat kanseri hücre çoğalmasını azaltır. Karpuz ayrıca A ve C vitamini içerir ve beta karotenden zengindir. Potasyum ve magnezyum minerallerinden de zengin olan karpuz, yaz için tercih edilebilecek bir ara öğündür" diyor.

        NE AYAKSIN BURKULMA


        Ani hareketler sonucunda meydana gelen ayak burkulması, sık görülen kas ve iskelet sistemi sorunları arasında yer alıyor. Ayak burkulması bazen kısa süreli ağrı ile hafif şekilde görülebilirken, bazen de kemik kırılması veya eklemlerde zedelenmeye neden oluyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Alperen Korucu şu bilgileri veriyor: Hafif burkulmalarda öncelikle buz uygulaması yapılabilir. Bu uygulama ağrıyı azaltır. Oluşan ödem ve şişliği de azaltarak çabuk iyileşmeye yardımcı olur. Buz bir havlunun üzerine konularak, ayak bileğine 15-20 dakika uygulanır. Diğer tedavi seçenekleri arasında istirahat, ağrı kesiciler, bacağı üstte tutma ve bandajlama vardır. Ağır olan ayak bileği burkulmalarda ise basit alçılar ile sabitleme yapılması gerekebilir.

        TUTULMA ZAMANI



        Boyun tutulması, ihmale gelmiyor. Dr. Berrin Akpınar, konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: Boyun tutulması her yaş grubunda görülebilir. Mevsim geçişlerinde ve yaz günlerinde cereyanda kalmak, uzun süre klimalı ortamda bulunmak, boyun tutulmasını kolaylaştıran faktörlerin başında gelir. Ayrıca ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Bilgisayar başında uzun süre kalmayın. Otururken sırtınızı düz tutun. Mutlaka hareket edin.

        SİVİLCELERE SARIMSAK


            Doğal antibiyotik sarımsak kalbi güçlendirir. İdrar ve gaz söktürücüdür. Enerji verir ve dinç kalmayı sağlar. Kolesterolü dengeler. Cildi, sivilce ve egzamadan korur.

            DİYABETİN İLACI NOHUT


            Şifa dolu nohut, diyabeti önler. Kan şekerini dengeler. Kemikleri güçlendirir ve osteoporoz riskini azaltır. Kanserle savaşır. Kalp ve damar hastalıklarıyla mücadele eder. Saç dökülmesini önler.

            ALZHEİMER'A HURMA YETER


            Alzheimer'la mücadele eden hurma, antioksidan içeriği ile vücudu toksinlerden temizler. Diyabet hastalarının kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Uzun süre tok tutarak zayıflatır.

            KAŞIK KAŞIK ŞİFA



                Türk mutfağının en lezzetli çorbalarından tarhana, şifa dağıtıyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
                Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılar.

                Bağışıklığı destekler, hastalıklara karşı koruma sağlar.

                Antioksidan deposudur. Kanserli hücrelerle savaşır.



                Grip, nezle ve soğuk algınlığından korur. İyileşmeyi hızlandırır.

                Besleyicidir uzun süre tok tutar. Zayıflamaya yardımcıdır.

                Menopoz döneminde kemik erimesine karşı koruma sağlar.

                Kan dolaşımını hızlandırır. Damar tıkanıklığını önler.

                Kolesterolü düşürür. Kalp hastalıklarını önler.

                KANSIZLIĞIN İLACI MUTFAKTA


                Kansızlık yani demir eksikliği toplumda en sık görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Bu sağlık sorunuyla mücadelede ilk adım doğru beslenmekten geçiyor. Uzman Diyetisyen Dilek Sivri, demir eksikliğini önlemek için demirden zengin besinlerin tüketilmesini öneriyor.

                AZ ÇAY, ÇOK SEBZE...
                Sivri, şu tavsiyelerde bulunuyor: Demir eksikliği için kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve yumurta tüketilmelidir. Ayrıca; kuru baklagiller, kuru meyveler, pekmez, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler gibi hayvansal olmayan gıdalar da her gün mutlaka yenilmelidir. Demir eksikliği olanlar, çayı açık olarak dilerlerse limonlu günde 1-2 fincan olarak tercih edebilirler.

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                Haberler Sağlık Yeme bozukluğuna dikkat | Uzman isim uyardı! Arkasında yatan asıl neden...
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