Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi ile Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılar, yüksek tansiyonun (hipertansiyon) bazı vakalarında beynin belirli bir bölgesinin kritik rol oynadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre "lateral parafasiyal" (pFL) adı verilen bu bölge, yalnızca solunumla değil, aynı zamanda kan basıncının düzenlenmesiyle de doğrudan ilişkili.
Sciencealert'te yer alan habere göre, pFL bölgesi özellikle egzersiz sırasında ya da öksürme ve gülme gibi durumlarda gerçekleşen güçlü nefes verme süreçlerini kontrol ediyor. Ancak araştırma, bu bölgenin aynı zamanda kan damarlarını daraltarak tansiyonu yükseltebildiğini gösterdi.
SOLUNUM VE SİNİR SİSTEMİ ARASINDAKİ BAĞLANTI
Bilim insanları, pFL bölgesinin solunum ritmindeki değişimleri sempatik sinir sistemiyle bağlantılı hale getirdiğini belirledi. Bu sistem, vücudun "savaş ya da kaç" tepkisini yönetiyor ve kan basıncını doğrudan etkiliyor.
Araştırmacılara göre bu mekanizma, tansiyon hastalarının önemli bir bölümünde ilaçlara rağmen kontrol sağlanamamasını açıklayabilir. Tahminlere göre hastaların yaklaşık yüzde 40'ında mevcut tedavilere rağmen tansiyon dengelenemiyor.
DENEYLERDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR
Çalışma kapsamında fareler üzerinde genetik yöntemler kullanılarak pFL nöronları aktif ve pasif hale getirildi. Bu süreçte solunumla ilişkili sinir aktiviteleri, sempatik sinir sistemi tepkileri ve kan basıncı detaylı şekilde izlendi.
pFL nöronlarının aktive edilmesi, diğer beyin devrelerini tetikleyerek tansiyonun yükselmesine neden oldu. Hipertansiyonlu deneklerde bu nöronların yalnızca solunumu değil, aynı zamanda damar daralmasını da kontrol ettiği tespit edildi.
Araştırmacılar, pFL bölgesinin devre dışı bırakılmasıyla kan basıncının normale döndüğünü de gözlemledi.
UYKU APNESİ İLE BAĞLANTI AÇIKLANIYOR
Elde edilen bulgular, uyku apnesi ile yüksek tansiyon arasındaki ilişkiye de ışık tutuyor. Uyku sırasında oksijen seviyesinin düşmesi ve karbondioksit oranının artması, pFL nöronlarını harekete geçiriyor. Bu durum, tansiyonun yükselmesine zemin hazırlıyor.
YENİ TEDAVİ YOLU: BEYNE GİRMEDEN MÜDAHALE
Araştırma yalnızca hayvan modelleri üzerinde yapılmış olsa da, bilim insanları elde edilen sonuçların insanlarda da benzer şekilde geçerli olabileceğini düşünüyor.
En dikkat çekici gelişme ise potansiyel tedavi yöntemi oldu. Araştırmacılar, boyundaki "karotis cisimcikleri" olarak bilinen ve kandaki oksijen seviyesini algılayan hücre kümelerinin pFL bölgesini dolaylı olarak etkilediğini belirledi.
Bu yapıların hedef alınmasıyla, beyne doğrudan müdahale etmeden pFL aktivitesinin kontrol altına alınabileceği düşünülüyor. Ekip, bu amaçla mevcut bir ilacı yeniden uyarlayarak karotis cisimciklerinin aktivitesini baskılamayı hedefliyor.
KÜRESEL BİR SORUNA YENİ UMUT
Dünya genelinde her üç kişiden birinin yüksek tansiyon sorunu yaşadığı tahmin ediliyor. Bu durum kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok ciddi sağlık sorununa yol açıyor ve demans gibi hastalıklarla da ilişkilendiriliyor.
Yeni bulgular, hipertansiyonun sinir sistemi kaynaklı yönünü daha iyi anlamayı sağlarken, mevcut tedavilere yanıt vermeyen hastalar için alternatif bir yol sunma potansiyeli taşıyor. Ancak yöntemin klinik kullanıma girebilmesi için kapsamlı insan deneylerine ihtiyaç duyuluyor.
Araştırma, Circulation Research dergisinde yayımlandı.