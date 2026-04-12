Dünya genelinde her üç kişiden birinin yüksek tansiyon sorunu yaşadığı tahmin edilirken, yeni bulgular mevcut tedavilere yanıt vermeyen hastalar için alternatif yol sunma potansiyeli taşıyor.

Araştırmacılar, boyundaki karotis cisimciklerini hedef alarak beyne doğrudan müdahale etmeden pFL aktivitesini kontrol altına alabileceğini ve mevcut bir ilacı bu amaçla yeniden uyarlayabileceğini belirtti.

Fareler üzerinde yapılan deneylerde pFL nöronlarının aktive edilmesinin tansiyonu yükselttiği, devre dışı bırakılmasının ise kan basıncını normale döndürdüğü gözlemlendi.

pFL bölgesi solunumu kontrol etmenin yanı sıra kan damarlarını daraltarak tansiyonu yükseltebildiği ve hastaların yüzde 40'ında ilaçlara rağmen tansiyonun dengelenememesini açıklayabildiği belirlendi.

São Paulo Üniversitesi ve Auckland Üniversitesi araştırmacıları, beyindeki lateral parafasiyal (pFL) bölgesinin yüksek tansiyonun bazı vakalarında kritik rol oynadığını ortaya koydu.

Brezilya'daki São Paulo Üniversitesi ile Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden araştırmacılar, yüksek tansiyonun (hipertansiyon) bazı vakalarında beynin belirli bir bölgesinin kritik rol oynadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre "lateral parafasiyal" (pFL) adı verilen bu bölge, yalnızca solunumla değil, aynı zamanda kan basıncının düzenlenmesiyle de doğrudan ilişkili.

Sciencealert'te yer alan habere göre, pFL bölgesi özellikle egzersiz sırasında ya da öksürme ve gülme gibi durumlarda gerçekleşen güçlü nefes verme süreçlerini kontrol ediyor. Ancak araştırma, bu bölgenin aynı zamanda kan damarlarını daraltarak tansiyonu yükseltebildiğini gösterdi.

SOLUNUM VE SİNİR SİSTEMİ ARASINDAKİ BAĞLANTI

Bilim insanları, pFL bölgesinin solunum ritmindeki değişimleri sempatik sinir sistemiyle bağlantılı hale getirdiğini belirledi. Bu sistem, vücudun "savaş ya da kaç" tepkisini yönetiyor ve kan basıncını doğrudan etkiliyor.

Araştırmacılara göre bu mekanizma, tansiyon hastalarının önemli bir bölümünde ilaçlara rağmen kontrol sağlanamamasını açıklayabilir. Tahminlere göre hastaların yaklaşık yüzde 40'ında mevcut tedavilere rağmen tansiyon dengelenemiyor.