Yaz sıcaklarında kilo vermek için 5 günlük özel diyet programı
Yaz aylarında Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgaları, sadece bunaltıcı günleri değil, beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. İşte kilolara reset attıracak 5 günlük özel diyet...
Hızlı Özet Göster
- ABD'de popüler olan 5 günlük yaz beslenme planı, mevsim ürünlerine dayalı hafif ve doyurucu öğünlerle kilo vermeyi hedefliyor.
- Kahvaltıda taze veya şekersiz dondurulmuş meyveli yulaf ezmesi tüketmek, kuru tahıl gevreğine göre yılda yaklaşık 4,5 kilo verdirebiliyor.
- Öğle yemeğinde 2 su bardağı karışık yeşillik, salatalık, domates ve bir porsiyon karpuz öneriliyor.
- Akşam yemeğinde taze mevsimlik sebzelerle hazırlanan salata ve zeytinyağı veya tereyağı kullanılmadan pişirilen somon balığı tüketilmesi tavsiye ediliyor.
- Uzmanlar yaz aylarında bol su içmenin yanı sıra karpuz, kavun, salatalık, domates ve yoğurt gibi besinlerle vitamin, mineral ve elektrolit alınmasını öneriyor.
Hava sıcaklığı yükseldikçe iştahımız doğal olarak azalıyor; bunun yerine daha hafif, serinletici yiyeceklere yöneliyoruz. Kış aylarında keyifle tüketilen ağır et yemekleri, hamur işleri ve yağlı yemekler ise yaz sıcağında kendimizi yorgun, şişkin ve halsiz hissetmemize neden olabiliyor.
Uzmanlara göre yazı sağlıklı geçirmek yalnızca bol su içmekle sınırlı değil.
Elbette yeterli sıvı tüketimi büyük önem taşıyor ancak vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve elektrolitleri doğal besinlerden almak da en az su kadar önemli. Neyse ki yaz mevsimi bu konuda oldukça cömert. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen karpuz, kavun, salatalık, domates, yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler ve yoğurt gibi besinler hem serinletiyor hem de vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı oluyor.
Sıcak havalarda sindirimi zorlamayan, besin değeri yüksek öğünler tercih etmek gün boyu daha enerjik hissetmeyi sağlıyor.
Zeytinyağlı sebzeler, mevsim salataları, ayran, cacık ve taze meyvelerle hazırlanan hafif menüler hem kilo kontrolünü destekliyor hem de yaz sıcaklarının olumsuz etkilerini azaltıyor.
ABD'de büyük ilgi gören yaz aylarına özel hazırlanmış, mevsim ürünlerini temel alan, hafif ama doyurucu 5 günlük sağlıklı beslenme planı ile kilo verebilirsiniz. İster formunuzu korumayı, ister daha dengeli beslenmeyi, ister sıcak havalarda kendinizi daha zinde hissetmeyi hedefleyin; bu örnek plan, yaz boyunca sağlıklı ve enerjik kalmanız için pratik bir rehber sunuyor.
KAHVALTI
Taze veya Dondurulmuş (Şeker İlavesiz) Meyveli Yulaf Ezmesi
Soğuk, kuru tahıl gevreği yerine sıcak, tam tahıllı tahıl gevreği ve meyve karışımından oluşan bir kase tüketerek, her gün yaklaşık 100 kalori daha az alırsınız. Günlük beslenmenizde yapacağınız bu basit değişiklik, bir yılda yaklaşık 4,5 kilo vermenize yardımcı olabilir.
Ayrıca, sıcak tahıl gevreği daha uzun süre tok tutar. Kuru tahıl gevreğine göre daha iyi ve daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.
ÖĞLE YEMEĞİ
2 su bardağı karışık yeşillik ve salatılık ve domates. Bir porsiyon karpuz.
için marul ve domates kalıbının dışına çıkın. Her türlü sebze ve meyve salatanıza girebilir. Doğranmış tatlı patates, kabak, kapya, salatalık, kırmızı lahana, kırmızı soğan ve daha fazlasını deneyin. Ve her zaman aklınızda bulundurun ki, "iyi" olarak adlandırılanlar da dahil olmak üzere hiçbir yağ, kilo verme amaçlı bir besin olarak düşünülmemeli.
Salatanızı yağla kaplamak, bir top kaliteli dondurma kadar kalori içerebilir. İsterseniz az domates çorbası da tüketebilirsiniz
AKŞAM YEMEĞİ
Somon ve salata keyfi
Taze mevsimlik ürünler ve taze otlar, örneğin taze roka ile hazırlanan turpla zenginleştirilmiş salata. Somon balığınızın tuzlanmamasını veya zeytinyağı ve tereyağı gibi kalorisi yüksek malzemelerle marine edilmemesine dikkat edin. Daha sağlıklı pişirme seçenekleri arasında buharda pişirme, fırınlama veya ızgara yer alır.