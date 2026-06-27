Yaz sıcaklarında kilo vermek için 5 günlük özel diyet programı

Hava sıcaklığı yükseldikçe iştahımız doğal olarak azalıyor; bunun yerine daha hafif, serinletici yiyeceklere yöneliyoruz. Kış aylarında keyifle tüketilen ağır et yemekleri, hamur işleri ve yağlı yemekler ise yaz sıcağında kendimizi yorgun, şişkin ve halsiz hissetmemize neden olabiliyor.

Uzmanlara göre yazı sağlıklı geçirmek yalnızca bol su içmekle sınırlı değil.

Elbette yeterli sıvı tüketimi büyük önem taşıyor ancak vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve elektrolitleri doğal besinlerden almak da en az su kadar önemli. Neyse ki yaz mevsimi bu konuda oldukça cömert. Türkiye'nin dört bir yanında yetişen karpuz, kavun, salatalık, domates, yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler ve yoğurt gibi besinler hem serinletiyor hem de vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı oluyor.