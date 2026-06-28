Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet

Yapraklı yeşillikler, karpuz ve kavun gibi sulu meyve ve sebzeler, yoğurt, fermente gıdalar ile chia ve sabja tohumları yaz beslenmesinde öne çıkıyor.

Yaz aylarında enerjik, hafif ve dengeli kalmanın sırrı, tabaklarımızda saklı. Çoğu zaman yüksek sıcaklıklarla mücadele etmenin tek yolunun litrelerce su içmek olduğunu düşünürüz. Elbette su tüketimi hayati bir önem taşıyor; ancak gerçek yaz sağlığı ve kalıcı bir ferahlık, sadece bardağımızdan değil, çatalımızın ucundan gelir. Vücudu içeriden serinleten, sindirim sistemini yormadan enerji veren ve hücresel düzeyde nemlenme sağlayan bir beslenme düzeni, bu dönemin en büyük anahtarıdır.

Geleneksel olarak çok sevdiğimiz o ağır köriler, yağlı kızartmalar ve yoğun baharatlı soslar ne kadar lezzetli görünürse görünsün, yaz sıcaklarında vücudumuza ekstra bir yük bindirir.

Bu tür besinler sindirimi zorlaştırarak bizi halsiz bırakır, vücutta şişkinlik yaratır ve hatta farkında olmadan bizi daha da susuz kılar. Oysa yazın ihtiyacımız olan şey ağırlık değil, hafifliktir.