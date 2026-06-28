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Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet

Vücudunuza detoks etkisi yaratan ve kalori yakımınızı hızlandıran su merkezli diyet yaz sıcaklarına karşı çok önemli bir kalkan. Kalıcı ferahlık ve sağlıklı kilo vermeniz artık çok zor değil.

Giriş Tarihi:
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet
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  • Yaz aylarında sağlıklı kalmak için ağır, yağlı ve baharatlı yiyecekler yerine hafif ve sulu besinler tüketilmesi öneriliyor.
  • Yapraklı yeşillikler, karpuz ve kavun gibi sulu meyve ve sebzeler, yoğurt, fermente gıdalar ile chia ve sabja tohumları yaz beslenmesinde öne çıkıyor.
  • Sabah öğünü için yumurta, salatalık, domates, beyaz peynir ve karpuz veya kavun öneriliyor.
  • Öğle yemeğinde yoğurtlu semizotu salatası, ızgara tavuk veya ton balığı ile çilek veya erik tüketilebilir.
  • Akşam öğünü olarak zeytinyağlı kabak yemeği, cacık ve yeşil salata öneriliyor.

Yaz aylarında enerjik, hafif ve dengeli kalmanın sırrı, tabaklarımızda saklı. Çoğu zaman yüksek sıcaklıklarla mücadele etmenin tek yolunun litrelerce su içmek olduğunu düşünürüz. Elbette su tüketimi hayati bir önem taşıyor; ancak gerçek yaz sağlığı ve kalıcı bir ferahlık, sadece bardağımızdan değil, çatalımızın ucundan gelir. Vücudu içeriden serinleten, sindirim sistemini yormadan enerji veren ve hücresel düzeyde nemlenme sağlayan bir beslenme düzeni, bu dönemin en büyük anahtarıdır.

Geleneksel olarak çok sevdiğimiz o ağır köriler, yağlı kızartmalar ve yoğun baharatlı soslar ne kadar lezzetli görünürse görünsün, yaz sıcaklarında vücudumuza ekstra bir yük bindirir.
Bu tür besinler sindirimi zorlaştırarak bizi halsiz bırakır, vücutta şişkinlik yaratır ve hatta farkında olmadan bizi daha da susuz kılar. Oysa yazın ihtiyacımız olan şey ağırlık değil, hafifliktir.

Su merkezli diyet yaz sıcaklarına karşı çok önemli bir kalkan. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir) Su merkezli diyet yaz sıcaklarına karşı çok önemli bir kalkan. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

DOĞANIN YAZ REÇETESİ

Doğa, mevsimsel döngü içinde ihtiyacımız olan her şeyi bize zaten kusursuz bir şekilde sunuyor. Bu sıcak günlerde sistemi temizlemek, detoks yapmak ve kiloyu kontrol altında tutmak için doğanın reçetesine kulak vermeliyiz:
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-2 YAPRAKLI YEŞİLLİKLER: Minerallerle dolu yeşillikler, vücudun sıcaklıkla birlikte kaybettiği elementleri geri kazandırır.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-3 SULU MEYVE VE SEBZELER: Başta can canatan kavun ve karpuz olmak üzere, su oranı yüksek meyveler hem tatlı ihtiyacını keser hem de doğal birer hidrasyon (nem) kaynağıdır.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-4 YOĞURT VE FERMENTE GIDALAR: Sindirim sistemini rahatlatır, bağırsak florasını korur ve buz gibi ferahlığıyla içinizi serinletir.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-5 MUCİZEVİ TOHUMLAR: Chia ve sabja (fesleğen tohumu) gibi suyu hapseden nemlendirici tohumlar, vücudun su dengesini uzun süre korumasına yardımcı olur.

Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-3

SABAH: FERAH BAŞLANGIÇ

Güne hem sıvı desteğiyle hem de proteinle tok başlayarak metabolizmayı uyandırıyoruz.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-4 OMLET VEYA HAŞLANMIŞ YUMURTA: 1-2 adet yumurta (Anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı, tok tutması için şart).
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-5 SULU SEBZE TABAĞI: Dilediğin kadar bol salatalık (su oranı %96'dır!) ve domates. Üzerine bolca limon sıkılmış maydanoz ve nane.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-6 PEYNIR: 1 dilim (30 gr) az yağlı beyaz peynir veya lor peyniri.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-7 MEYVE DOKUNUŞU: 1 ince dilim karpuz veya kavun (Tatlı ihtiyacını sabah ezmek ve güne enerjik başlamak için).

Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-4

ÖĞLE: DETOKS ETKİSİ

Aşırı sıcaklarda seni ağırlaştırmayacak, sindirimi kolay ve ferah bir öğün.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-5 YOĞURTLU SEMİZOTU SALATASI: Büyük bir kase taze semizotu (omega- 3 ve su deposudur), 3-4 yemek kaşığı yağsız veya yarım yağlı yoğurt ile karıştırılır. İçine 1 adet rendelenmiş salatalık ve ceviz eklenebilir.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-6 IZGARA TAVUK VEYA TON BALIĞI: Salatanın üzerine ekleyeceğin 100-120 gr ızgara tavuk göğsü veya yağı süzülmüş ton balığı, kas kaybetmeni engeller.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-7 SULU MEYVE: 1 su bardağı dolusu çilek veya erik (Antioksidan bombası).

Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-5

AKŞAM: SİNDiRİM DOSTU

Akşam saatlerinde vücudu yormamak ve rahat bir uyku uyumak için sebzelerin gücünden faydalanıyoruz.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-6 ZEYTİNYAĞLI KABAK YEMEĞI: 2 adet orta boy kabak (su oranı %95'tir ve kalorisi yok denecek kadar azdır), domates ve soğanla susuz veya çok az suyla pişirilir. (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile).
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-7 CACIK: Bol naneli ve isteğe göre dereotlu, buz gibi bir kase salatalıklı cacık.
Yaz sıcaklarına karşı en etkili kalkan: Su merkezli diyet-8 YEŞİL SALATA: Bolca marul, göbek marul, roka ve turp içeren, üzerine elma sirkesi ve limon sıkılmış yağsız salata.

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