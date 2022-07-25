Yaz sıcakları tansiyon ve diyabet hastalarını tehdit ediyor!





BOL SU İÇİN: Yazın vücuttaki su kaybını artırıyor. Özellikle kalp, diyabet, tansiyon gibi kronik hastalığı olanların sıvı kaybına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor. Yüksek tansiyon hastalarının kullandığı bazı ilaçların idrar söktürücü özelliği olması tehlikeyi daha da artırıyor. Sıvı kaybıyla birlikte vücudun elektrolit dengesini düzenleyen sodyum, kalsiyum, potasyum gibi mineraller de vücuttan atılıyor. Bunu önlemek için günde 3 litre su içilmesi gerekiyor. Ayran ve maden suyu da vücutta kaybedilen minerallerin alınmasını sağlıyor.

GÜNEŞLENİN ANCAK...: Güneşten elde edilen D vitamini, bağışıklığı güçlendiriyor. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak gerekiyor. Bu nedenle güneşte en fazla 10 dakika kalmak gerekiyor.

KLİMAYA DİKKAT: Bunaltıcı sıcaklarda klima, kurtarıcı olarak görülüyor. Ancak klimanın doğru kullanılması önem taşıyor. Ani sıcaklık değişimleri kalp üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor. Klimanın tam karşısına geçerek serinlemek ya da klimayı açık bırakarak uyumak farklı rahatsızlıklara yol açıyor. PAMUKLU GİYİNİN: Yaz aylarında hem kıyafet hem de nevresim seçiminde pamuklu kumaşlar tercih edilmesi gerekiyor. Hava geçirgenliği ve ter emiciliği bakımından etkili olan pamuklu kıyafetler sıvı kaybını önlüyor. Sentetik kıyafetlerin ter emici özelliği az olduğu için mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlıyor.

ŞAPKA VE GÖZLÜK KULLANIN: Güneşin etkili olduğu saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkılmaması gerekiyor. Yine de bu saatlerde dışarı çıkılıyorsa geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka kullanılması güneş ışınlarından koruyor. Güneş ışınlarına karşı etkili güneş gözlüğünü de ihmal etmemek gerekiyor.