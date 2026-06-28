Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgını ilan edildi: 24 kişi öldü

Ülkede temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

*Kolera nedir? Kolera, Vibrio cholerae adı verilen bakterinin neden olduğu, şiddetli ishal ve vücutta ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) yol açan bulaşıcı bir bağırsak enfeksiyonudur. *Kolera Türkiye'de görüldü mü? Evet. Türkiye'de son büyük kolera salgını 1994 yılında Ankara'da görülmüştür. Günümüzde ülkede genel bir kolera salgını bulunmamaktadır. *Kolera kaç gün sürer? Kuluçka süresi kısadır (1-5 gün). Bakteri vücuda alındıktan sonra semptomların gelişmesi birkaç saat ila 5 gün sürebilir. Tipik olarak 2-3 gün içinde ortaya çıkar. Enfeksiyon çoğunlukla hafif veya belirtisiz seyreder ama bazen çok şiddetli de olabilir. *Koleradan kaç kişi öldü? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 2.9 milyon kolera vakası görülmekte ve bu hastalık sebebiyle her yıl yaklaşık 95.000 kişi hayatını kaybetmektedir. "Kolera ilk nerede çıktı? Kökeni ve yayılmasının başlaması Ganj nehri'nin alçakta kalan bölgelerine özgüdür. Festival zamanlarında, nehri seyahat edenler sık sık hastalığa yakalanırlar ve Hindistan'ın diğer bölgelerine dönmeleriyle hastalığın yayılmasına neden olurlar. İlk kolera salgını da Jessore kasabasında benzer şekilde başladı. *Kolera aşısı var mı? Evet. Kolerayı önlemeye yardımcı olan ve ağızdan alınan oral kolera aşıları (OCA) bulunmaktadır. Ancak bu aşılar genel halk sağlığı için standart rutin aşı takviminde yer almaz.

3. Üçüncü Kolera Pandemisi (1852-1859): Tüm pandemiler arasında en ölümcül olanı kabul edilir. Yalnızca Rusya'da 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'da geniş kitleleri etkilemiştir.

2. İkinci Kolera Pandemisi (1829-1851): Salgın Hindistan'dan çıkarak ticaret ve göç yolları ile Avrupa, Rusya ve Amerika kıtasına ulaşmıştır. Avrupa'nın büyük şehirlerinde (Londra, Paris, Berlin) ve Osmanlı topraklarında ciddi can kayıpları yaşanmıştır.

1. İlk Kolera Pandemisi (1817-1824): Hindistan'ın Kalküta (şimdiki Kolkata) şehri yakınlarında başlayıp Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'e kadar yayılmıştır.

Tarihteki önemli kolera salgınları ve pandemileri şu şekildedir:

7 büyük küresel pandemi yaşanmıştır. Hastalık 19. yüzyıldan itibaren özellikle Asya, Afrika ve Avrupa'yı ciddi şekilde sarsmıştır.

4. Dördüncü Kolera Pandemisi (1863-1875): Hacıların Mekke'yi ziyareti ve ticaret yolları üzerinden Orta Doğu'ya, oradan da Avrupa'ya yayılan bir başka büyük salgındır. Bu dönemde hastalığın su ve hijyen kaynaklı olduğu daha iyi anlaşılmıştır.

5. Beşinci Kolera Pandemisi (1881-1896): Osmanlı Devleti'nin de derinden etkilendiği bu süreçte; 1883 yılında Kalküta'da Robert Koch tarafından kolera bakterisi keşfedilmiştir. Osmanlı sınırlarında özellikle 1893 İstanbul salgını önemli bir yer tutar.

6. Altıncı Kolera Pandemisi (1899-1923): Yaklaşık 1.5 milyon insanın ölümüne yol açan bu pandemi, özellikle Hindistan'da büyük yıkım yaratmış, Orta Asya, Rusya ve Kuzey Afrika'ya yayılmıştır.

7. Yedinci Kolera Pandemisi (1961-1970'ler): Endonezya'da başlayıp Asya, Afrika ve Avrupa'ya yayılan bu son büyük dalga günümüze kadar devam etmiştir.

Türkiye'de yakın tarihteki son kolera salgınları 1970 İstanbul ve 1994 Ankara olarak kayıtlara geçmiştir.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Sağlık