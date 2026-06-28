Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kolera salgını ilan edildi: 24 kişi öldü
Orta Afrika Cumhuriyeti hükümeti, başkent Bangui'nin güneybatısındaki Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde 197 kolera vakasının doğrulanması ve 24 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine ülkede resmi olarak kolera salgını ilan etti. Sağlık Bakanı Pierre Somse, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasamalarda önleyici tedbirlerin devreye alındığını açıkladı.
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- Orta Afrika Cumhuriyeti'nde başkent Bangui'nin güneybatısındaki Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde kolera salgını ilan edildi.
- Sağlık Bakanı Pierre Somse, 197 kolera vakasının doğrulandığını ve 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
- Hükümet, salgının yayılmasını önlemek için etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasabalarda önleyici tedbirleri devreye aldı.
- Bakanlık, salgının kaynağını belirlemek için çalışma yürütüyor ve vatandaşları hijyen kurallarına uymaya çağırdı.
- Ülkede temiz su yetersizliği ve tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması hastalık ve ölüm riskini artırıyor.
Afrika'da insani krizlerin ve altyapı yetersizliklerinin gölgesinde yaşam mücadelesi sürerken, Orta Afrika Cumhuriyeti'nden salgın haberi geldi. Hükümet, başkent Bangui'nin hemen güneybatısında yer alan iki kritik bölgede peş peşe görülen vakaların ardından resmi olarak kolera salgını ilan edildiğini duyurdu.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, başkent Bangui'nin güneybatısındaki iki bölgede görülen vakaların ardından kolera salgını ilan etti.
24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ: KOLERA SALGINI İLAN EDİLDİ
Sağlık Bakanı Pierre Somse, başkentin Bimbo ve Mbaiki bölgelerinde 197 kolera vakasının doğrulanmasının ve 24 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede kolera salgını ilan edildiğini açıkladı.
Somse, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla etkilenen yerleşim yerleri ile çevredeki köy ve kasabalarda önleyici tedbirlerin devreye alındığını, Bakanlığın ise salgının kaynağını belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.
"HİJYEN KURALLARINA UYUN" ÇAĞRISI
Vatandaşlara hijyen kurallarına uymaları ve bulaş riskini azaltmak için alınan sağlık tedbirlerine riayet etmeleri çağrısında bulunan Somse, hükümetin salgını kontrol altına almak için tüm imkanları seferber ettiğini söyledi.
"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishal ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.
TEMİZ SU EKSİKLİĞİ SALGINI TETİKLİYOR
Ülkede temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.
|Hastalık Etkeni
|Bulaşma Yolları
|Temel Belirtiler
|Risk Faktörleri
|Vibrio adlı bakteri
|Kirli içme suları, dışkı bulaşmış gıdalar ve yetersiz hijyen
|Şiddetli ishal, kusma, aşırı sıvı kaybı (dehidrasyon)
|Temiz su kıtlığı, tıbbi altyapı yetersizliği, yetersiz beslenme
Merak edilenler
*Kolera nedir?
Kolera, Vibrio cholerae adı verilen bakterinin neden olduğu, şiddetli ishal ve vücutta ciddi sıvı kaybına (dehidrasyona) yol açan bulaşıcı bir bağırsak enfeksiyonudur.
*Kolera Türkiye'de görüldü mü?
Evet. Türkiye'de son büyük kolera salgını 1994 yılında Ankara'da görülmüştür. Günümüzde ülkede genel bir kolera salgını bulunmamaktadır.
*Kolera kaç gün sürer?
Kuluçka süresi kısadır (1-5 gün). Bakteri vücuda alındıktan sonra semptomların gelişmesi birkaç saat ila 5 gün sürebilir. Tipik olarak 2-3 gün içinde ortaya çıkar. Enfeksiyon çoğunlukla hafif veya belirtisiz seyreder ama bazen çok şiddetli de olabilir.
*Koleradan kaç kişi öldü?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında her yıl yaklaşık 2.9 milyon kolera vakası görülmekte ve bu hastalık sebebiyle her yıl yaklaşık 95.000 kişi hayatını kaybetmektedir.
"Kolera ilk nerede çıktı?
Kökeni ve yayılmasının başlaması Ganj nehri'nin alçakta kalan bölgelerine özgüdür. Festival zamanlarında, nehri seyahat edenler sık sık hastalığa yakalanırlar ve Hindistan'ın diğer bölgelerine dönmeleriyle hastalığın yayılmasına neden olurlar. İlk kolera salgını da Jessore kasabasında benzer şekilde başladı.
*Kolera aşısı var mı?
Evet. Kolerayı önlemeye yardımcı olan ve ağızdan alınan oral kolera aşıları (OCA) bulunmaktadır. Ancak bu aşılar genel halk sağlığı için standart rutin aşı takviminde yer almaz.
TARİHTEKİ KOLERA SALGINLARI
7 büyük küresel pandemi yaşanmıştır. Hastalık 19. yüzyıldan itibaren özellikle Asya, Afrika ve Avrupa'yı ciddi şekilde sarsmıştır.
Tarihteki önemli kolera salgınları ve pandemileri şu şekildedir:
1. İlk Kolera Pandemisi (1817-1824): Hindistan'ın Kalküta (şimdiki Kolkata) şehri yakınlarında başlayıp Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'e kadar yayılmıştır.
2. İkinci Kolera Pandemisi (1829-1851): Salgın Hindistan'dan çıkarak ticaret ve göç yolları ile Avrupa, Rusya ve Amerika kıtasına ulaşmıştır. Avrupa'nın büyük şehirlerinde (Londra, Paris, Berlin) ve Osmanlı topraklarında ciddi can kayıpları yaşanmıştır.
3. Üçüncü Kolera Pandemisi (1852-1859): Tüm pandemiler arasında en ölümcül olanı kabul edilir. Yalnızca Rusya'da 1 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika'da geniş kitleleri etkilemiştir.
4. Dördüncü Kolera Pandemisi (1863-1875): Hacıların Mekke'yi ziyareti ve ticaret yolları üzerinden Orta Doğu'ya, oradan da Avrupa'ya yayılan bir başka büyük salgındır. Bu dönemde hastalığın su ve hijyen kaynaklı olduğu daha iyi anlaşılmıştır.
5. Beşinci Kolera Pandemisi (1881-1896): Osmanlı Devleti'nin de derinden etkilendiği bu süreçte; 1883 yılında Kalküta'da Robert Koch tarafından kolera bakterisi keşfedilmiştir. Osmanlı sınırlarında özellikle 1893 İstanbul salgını önemli bir yer tutar.
6. Altıncı Kolera Pandemisi (1899-1923): Yaklaşık 1.5 milyon insanın ölümüne yol açan bu pandemi, özellikle Hindistan'da büyük yıkım yaratmış, Orta Asya, Rusya ve Kuzey Afrika'ya yayılmıştır.
7. Yedinci Kolera Pandemisi (1961-1970'ler): Endonezya'da başlayıp Asya, Afrika ve Avrupa'ya yayılan bu son büyük dalga günümüze kadar devam etmiştir.
Türkiye'de yakın tarihteki son kolera salgınları 1970 İstanbul ve 1994 Ankara olarak kayıtlara geçmiştir.